De Brancanieves: el polémico disfraz de Luciana Elbusto para Halloween

La revista Paparazzi, como todos los años, festejó Halloween con una fiesta de disfraces que reunió a famosos y personajes mediáticos del espectáculo argentino.
Luciana Elbusto fue una de las que estuvo presente y protagonizó un polémico momento que dio de qué hablar. Según cortaron los presentes, la periodista posó para las fotos como “Brancanieves y los enanitos”, con máscaras de Diego Brancatelli.
“Había máscaras de distintos famosos en toda la fiesta. Fue un chiste interno que quedó entre quienes compartían la sesión en el primer piso y de manera privada, ella pidió que no sea publicado”, señalaron.
Esto ocurre luego de los Martín Fierro donde, según reveló Yanina Latorre, Elbusto habría “perseguido” a Brancatelli, que estaba con su pareja Cecilia Insinga, para “robar cámara”. Por el momento, ninguno de los involucrados se manifestó al respecto pero Yanina Latorre se hizo eco de lo sucedido: “Innecesario”.
🔴BRANCANIEVES: Anoche en el gran evento del año de Paparazzi la revista invitó a Luciana Elbusto a hacer fotos como “Brancanieves” y los enanitos.— FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) October 30, 2025
Había máscaras de distintos famosos en toda la fiesta, fue un chiste interno que quedó entre quienes compartían la sesión en el… pic.twitter.com/raTMhPZVWy
