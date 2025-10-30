Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La abogada de Mauro Icardi confirmó la fecha de casamiento del futbolista y la China Suárez

La abogada de Mauro Icardi confirmó la fecha de casamiento del futbolista y la China Suárez
30 de Octubre de 2025

Escuchar esta nota

La China Suárez y Mauro Icardi vuelven a tener el foco de atención en su relación luego de que Lara Piro, abogada del futbolista, deslizara al pasar la posible fecha de su casamiento. Antes de que ello ocurra, debería de concretarse en su totalidad el divorcio entre el jugador y su ex pareja, Wanda Nara.

En diálogo con La Posta del Espectáculo, la letrada se mostró positiva con la posición de su representado frente a la Justicia en la causa de divorcio, indicando que, aunque a veces parece que no, puede resultar a favor de él: "El divorcio se tramita en Italia, tiene audiencia en febrero y debería concluirse esa etapa“.

Inesperadamente, deslizó que una vez finalizado el divorcio podrían concretarse el esperado casamiento entre la polémica pareja: “Y por ahí, ¿quién dice? Tenemos casamiento“. Intrigados, los conductores insistieron en saber más detalles y ella se limitó a indicar: “Voy a estar invitada”.

Ante la sorpresa de Gustavo Méndez y Facundo Ventura, la abogada dejó a todos con las ganas: “No voy a decir nada”. De esta forma, se confirma marzo como la posible fecha de casamiento entre la actriz y el futbolista.

 

