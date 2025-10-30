Polémicas declaraciones de Julia Mengolini: “Para ser tenista, tenés que ser tonto”

VIDEO.- "Están vaciando la fábrica": se extiende el conflicto en Acerías Berisso
VIDEO.- "Están vaciando la fábrica": se extiende el conflicto en Acerías Berisso
La conductora y comunicadora Julia Mengolini protagonizó una polémica tras realizar declaraciones que cuestionaron la capacidad intelectual de los tenistas profesionales.
Durante su programa en Futurock, mientras comentaba los resultados de las elecciones legislativas, Mengolini se refirió al extenista y flamante diputado Diego Hartfield: “El tenis es un deporte totalmente encapsulado. Para poder pegarle bien a la pelota te tenés que concentrar tanto en eso que perdés el poder simbólico. Apenas conocen las palabras. Soy demasiado inteligente para jugar bien al tenis. Para ser profesional, tenés que ser tonto”.
Estas expresiones generaron una rápida viralización en redes, provocando reproches por parte de deportistas, seguidores y entidades del deporte. En sus redes sociales, Mengolini luego argumentó que sus dichos habían sido “un chiste” y manifestó sorpresa porque “se lo hayan tomado tan en serio”.
Ante el revuelo generado por las declaraciones de la conductora, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) emitió un comunicado oficial en el que expresó su enérgico repudio: “La Asociación Argentina de Tenis manifiesta su enérgico repudio a los dichos vertidos por la periodista Julia Mengolini, quien en una reciente intervención pública afirmó que ‘para ser tenista hay que ser tonto’, una expresión que consideramos ofensiva, estigmatizante y contraria al espíritu de respeto que debe guiar el debate público”.
🗣️ "PARA SER TENISTA PROFESIONAL TENÉS QUE SER TONTO"— bardeonews (@bardeonews) October 28, 2025
La periodista Julia Mengolini sostuvo en @futurockOk que ella es "demasiado inteligente para jugar bien al tenis". pic.twitter.com/q5pHeF28La
En su comunicado, la AAT destacó que el tenis argentino es un espacio de formación de miles de niñas y niños, promoviendo valores de esfuerzo, respeto, compañerismo y superación personal, sin distinción de clase, género ni origen.
Además, lamentaron que una comunicadora “elija descalificar a quienes practican y aman este deporte, en lugar de contribuir a un diálogo constructivo que fomente la participación y la igualdad de oportunidades”. Cerraron el texto reafirmando su compromiso con una sociedad en la que el deporte sea “un puente y no una barrera”.
Frente a este descargo, Mengolini respondió: “Muchachos, era un chiste. Aunque el hecho de que se lo hayan tomado tan en serio me hace dudar… quiero decir, como que terminan por confirmar la hipótesis…(que igual era un chiste… pero se ve que al final sí les faltaba poder de abstracción)”.
