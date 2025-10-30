La Plata: gritos desesperantes de una mujer tras sufrir un violento robo en su casa

Milei y los gobernadores, reunidos en la Casa Rosada: buscan acuerdos para las próximas reformas
Una mujer, de 78 años, fue sorprendida en la madrugada de ayer por un grupo de tres delincuentes encapuchados, el cual se coló por el fondo de su vivienda, ubicada en 530 entre 18 y 19, donde barreteó una puerta.
Según informó un familiar a EL DIA, los malvivientes sustrajeron "unos 400.000 pesos". En esa línea, explicaron: "Ella dormía en su cama ese momento. No la golpearon, pero quedó aterrada del susto".
Luego de sentir varios ruidos en el interior de su vivienda, la mujer se despertó y puso en fuga a los delincuentes. En cuestión de segundos, los implicados saltaron las rejas y escaparon de la escena raudamente. Sin embargo, la víctima gritaba desde el interior de su finca y pedía auxilio.
Durante la madrugada de ayer una mujer de 62 años fue blanco de un dramático asalto en el interior de su vivienda ubicada en calle 20 entre 68 y 69, a pocas cuadras de Parque Castelli; mientras que su vecina de 90 años estuvo cerca de ser víctima de los mismos delincuentes. Según fuentes policiales, todo ocurrió alrededor de las 3, cuando las vecinas estaban solas y descansando en sus respectivos hogares.
De acuerdo con los investigadores, los delincuentes forzaron primero la entrada a la casa de la mujer de 62 años. La víctima escuchó ruidos que inicialmente creyó causados por el viento golpeando la puerta del fondo, pero rápidamente se percató de que alguien caminaba sobre el techo de la vivienda y que varias personas descendían por la escalera del patio.
