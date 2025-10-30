Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |Tiene 176 antecedentes penales y está vinculado a más de 100 homicidios

Tras la pista del capo del Comando Vermelho: ¿puede venir a Argentina?

Temen que Edgar Alves de Andrade, alias "Doca da Penha" busque refugio en un país vecino. El foco en la Triple Frontera 

Tras la pista del capo del Comando Vermelho: ¿puede venir a Argentina?
30 de Octubre de 2025 | 17:06

Escuchar esta nota

Edgar Alves de Andrade, alias “Doca da Penha” o “Urso”, es el nombre que desvela a las fuerzas de seguridad de Brasil. A sus 55 años, este criminal se convirtió en el enemigo público número uno tras escapar de la Operación Contención, el gigantesco operativo policial que dejó más de 130 muertos en las favelas de Río de Janeiro.

La policía montó un cerco sin precedentes para atraparlo, pero “Doca” volvió a desaparecer como un fantasma entre los callejones de Vila Cruzeiro, su territorio natal.

El monstruo detrás del mito

“Doca” no es un narco más: es el cerebro que mantiene viva la estructura del Comando Vermelho, la organización criminal más antigua y temida de Brasil.

Tiene 176 antecedentes penales y está vinculado a más de 100 homicidios, entre ellos la ejecución de tres niños en 2020 y el asesinato por error de tres médicos en Barra da Tijuca en 2023, una matanza que horrorizó incluso a los barrios acostumbrados a la violencia. Su prontuario incluye delitos por tráfico, tortura, homicidios, desapariciones y posesión ilegal de armas.

Según los investigadores, es el responsable de haber incorporado drones lanzagranadas y tecnología militar al arsenal del Comando Vermelho, lo que transformó a la banda en una maquinaria bélica urbana.

Un capo sin fronteras

Nacido en el estado de Paraíba y criado en el infierno de Vila Cruzeiro, “Doca” creció entre tiroteos y ascensos dentro del CV.

En 2007 fue detenido por tráfico de drogas y portación ilegal de armas, pero logró simular ser militar para conseguir una reducción de condena. Desde entonces, construyó un imperio narco que domina más del 50% de los territorios armados de Río.

Fuentes policiales confirmaron que, pese a su perfil internacional, Brasil aún no emitió una alerta roja de Interpol, lo que deja abierta una preocupación: que “Doca” logre cruzar al Cono Sur.

“Estamos en alerta máxima, especialmente ante la posibilidad de que busque refugio en zonas de frontera con Paraguay o Argentina”, confió una fuente de seguridad.

El miedo cruza la frontera

En la Triple Frontera, las fuerzas federales argentinas siguen de cerca cualquier movimiento sospechoso. El escape del capo coincide con un repunte de operaciones del Comando Vermelho en el sur brasileño, donde la facción busca expandirse hacia rutas de contrabando y narcotráfico que conectan con Misiones y Corrientes.

El temor no es infundado: informes de inteligencia revelan que emisarios del CV ya operan en la frontera argentina, financiando microtraficantes y estableciendo redes logísticas para mover cocaína y armas.

Una “cacería” que recién empieza

Pese al despliegue de tropas, helicópteros y drones policiales, “Doca” sigue libre. Su nombre encarna el fracaso de un Estado que, pese a los golpes, no logra derribar al monstruo que él mismo ayudó a crear.

En los pasillos del Ministerio de Seguridad de Brasilia nadie lo dice en voz alta, pero todos lo temen: si “Doca” logra cruzar hacia la Argentina, el fuego de Río podría encenderse de este lado de la frontera.

Un fusil FAL argentino apareció entre el arsenal secuestrado del Comando Vermelho
