Triple crimen: la familia de Lara Gutiérrez pidió que el caso no sea derivado al fuero federal

La familia de Lara Gutiérrez pidió que el caso del triple crimen con sello narco, cometido en Florencio Varela, no sea derivado al fuero penal porque, según su percepción, en esta instancia se le daría mayor relevancia al delito del narcotráfico, en lugar de investigar la totalidad de los hechos.

Luego de que la Justicia de Garantías de La Matanza avaló que la causa alcance esa instancia a la brevedad, los seres queridos de Gutiérrez, a través de Agostina, la hermana de la víctima, en un comunicado de redes sociales, sostuvieron: “Necesitamos justicia y queremos llegar al fondo de la investigación”.

“Sabemos que si pasa al fuero federal los homicidios van a quedar en la nada”, continuó el escrito, al tiempo en que hicieron referencia a “El loco David” o “Tarta”, “Papá” y “Alex”: “Faltan tres prófugos y más gente por identificar que el fiscal -Adrián- Arribas tiene que detener”.

En línea, el texto pidió que “después de que esos tres prófugos sean capturados”, la causa pueda llegar al fuero federal: “Antes no, porque como familia necesitamos saber la verdad y que la investigación siga en San Justo”.

Por tanto, consideraron que si la indagación alcanza dicha competencia “el homicidio quedará en segundo plano” y enfatizaron: “¿Cómo puede ser que prevalezca la investigación del delito de Narcotráfico sobre el bien jurídico de la vida?”. “La vida que le arrebataron a Lara, Brenda y Morena. Queremos saber la verdad y es el fuero ordinario quién tiene el deber de administrar la debida justicia para poder meter presos a los verdaderos culpables. Basta de engañarnos con falsos argumentos”, concluyó el escrito.

Sotacuro pidió que se investigue a “Érica”, la esposa de Alex, uno de los prófugos

Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los 11 detenidos por el triple crimen con sello narco cometido en Florencio Varela, amplió hoy su declaración ante el fiscal Adrián Arribas y pidió que se investigue a “Érica”, la esposa de Alex Roger Ydone Castillo, quien se encuentra prófugo. El hombre, que fue capturado en la ciudad boliviana de Villazón, solicitó que se investiguen los viajes de la mujer a Perú y resaltó: “Durante el año viaja a cada rato”.

Sotacuro explicó que Érica “trabajaba en la Clínica Valuar Salud”, donde “durante dos años llevaba a una kinesióloga llamada Marlene y a la paciente Luna Gabriel”, al tiempo que refirió que el nosocomio “le abonaba con cheques que cobraba en el Banco Santander”: “Se los daban para endosarlos”. En este sentido, agregó que “tenía un amigo de nombre Kevin”, quien “le cobraba los cheques” y poseía “una cuenta en el banco”.

“También llevaba a cuatro niñas al colegio, las llevaba a cargo mío”, recordó el acusado y agregó que “a mediados de marzo de este año dejó de trabajar en blanco para la clínica”: “No renové el contrato porque se me rompió un auto viejito Renault 19”. Durante su comparecencia, Sotacuro (señalado como uno de los presuntos líderes de la organización narcocriminal) sostuvo que en “la planilla” de la clínica figuran “horarios de entrada y salida”, para que después “la paciente Luna Gabriel” los presente ante las autoridades del centro de salud.

Por su parte, Florencia Ibáñez (sobrina de Sotacuro) y Mónica Débora Mujica (esposa del detenido) se negaron a responder preguntas en la Fiscalía de Homicidios Complejos de San Justo. Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Celeste Magalí González Guerrero (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Matías Agustín Ozorio (28), Ariel Giménez (29) y Sotacuro recibieron prisión preventiva por los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez.

“Señor Jota” fue imputado por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa”.

Asimismo, Joseph Freyser Cubas Zavaleta, de 31 años y conocido como “Señor J” ya estaba preso por otras causas vinculadas con el narcotráfico. Por el momento hay tres prófugos de la Justicia con circulares rojas de Interpol: Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani (alias “El Loco” David) y Manuel Valverde Rodríguez, todos de nacionalidad peruana.