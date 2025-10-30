Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Ya podés conseguir la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Policiales

Triple crimen: la familia de Lara Gutiérrez pidió que el caso no sea derivado al fuero federal

Triple crimen: la familia de Lara Gutiérrez pidió que el caso no sea derivado al fuero federal
30 de Octubre de 2025 | 17:20

Escuchar esta nota

La familia de Lara Gutiérrez pidió que el caso del triple crimen con sello narco, cometido en Florencio Varela, no sea derivado al fuero penal porque, según su percepción, en esta instancia se le daría mayor relevancia al delito del narcotráfico, en lugar de investigar la totalidad de los hechos.

Luego de que la Justicia de Garantías de La Matanza avaló que la causa alcance esa instancia a la brevedad, los seres queridos de Gutiérrez, a través de Agostina, la hermana de la víctima, en un comunicado de redes sociales, sostuvieron: “Necesitamos justicia y queremos llegar al fondo de la investigación”.

“Sabemos que si pasa al fuero federal los homicidios van a quedar en la nada”, continuó el escrito, al tiempo en que hicieron referencia a “El loco David” o “Tarta”, “Papá” y “Alex”: “Faltan tres prófugos y más gente por identificar que el fiscal -Adrián- Arribas tiene que detener”.

En línea, el texto pidió que “después de que esos tres prófugos sean capturados”, la causa pueda llegar al fuero federal: “Antes no, porque como familia necesitamos saber la verdad y que la investigación siga en San Justo”.

Por tanto, consideraron que si la indagación alcanza dicha competencia “el homicidio quedará en segundo plano” y enfatizaron: “¿Cómo puede ser que prevalezca la investigación del delito de Narcotráfico sobre el bien jurídico de la vida?”. “La vida que le arrebataron a Lara, Brenda y Morena. Queremos saber la verdad y es el fuero ordinario quién tiene el deber de administrar la debida justicia para poder meter presos a los verdaderos culpables. Basta de engañarnos con falsos argumentos”, concluyó el escrito.

Sotacuro pidió que se investigue a “Érica”, la esposa de Alex, uno de los prófugos

Lázaro Víctor Sotacuro, uno de los 11 detenidos por el triple crimen con sello narco cometido en Florencio Varela, amplió hoy su declaración ante el fiscal Adrián Arribas y pidió que se investigue a “Érica”, la esposa de Alex Roger Ydone Castillo, quien se encuentra prófugo. El hombre, que fue capturado en la ciudad boliviana de Villazón, solicitó que se investiguen los viajes de la mujer a Perú y resaltó: “Durante el año viaja a cada rato”.

Sotacuro explicó que Érica “trabajaba en la Clínica Valuar Salud”, donde “durante dos años llevaba a una kinesióloga llamada Marlene y a la paciente Luna Gabriel”, al tiempo que refirió que el nosocomio “le abonaba con cheques que cobraba en el Banco Santander”: “Se los daban para endosarlos”. En este sentido, agregó que “tenía un amigo de nombre Kevin”, quien “le cobraba los cheques” y poseía “una cuenta en el banco”.

“También llevaba a cuatro niñas al colegio, las llevaba a cargo mío”, recordó el acusado y agregó que “a mediados de marzo de este año dejó de trabajar en blanco para la clínica”: “No renové el contrato porque se me rompió un auto viejito Renault 19”. Durante su comparecencia, Sotacuro (señalado como uno de los presuntos líderes de la organización narcocriminal) sostuvo que en “la planilla” de la clínica figuran “horarios de entrada y salida”, para que después “la paciente Luna Gabriel” los presente ante las autoridades del centro de salud.

Por su parte, Florencia Ibáñez (sobrina de Sotacuro) y Mónica Débora Mujica (esposa del detenido) se negaron a responder preguntas en la Fiscalía de Homicidios Complejos de San Justo. Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Celeste Magalí González Guerrero (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Matías Agustín Ozorio (28), Ariel Giménez (29) y Sotacuro recibieron prisión preventiva por los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez.

“Señor Jota” fue imputado por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y criminis causa”.

Asimismo,  Joseph Freyser Cubas Zavaleta, de 31 años y conocido como “Señor J” ya estaba preso por otras causas vinculadas con el narcotráfico. Por el momento hay tres prófugos de la Justicia con circulares rojas de Interpol: Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani (alias “El Loco” David) y Manuel Valverde Rodríguez, todos de nacionalidad peruana.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Filtraron videos de la casa del triple femicidio: “Había sangre hasta en los marcos de las puertas”

"Un palo verde" y "le robaron 30 kilos de cocaína": escalofriante testimonio del triple crimen narco
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Nuevo COU de La Plata: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro

La Plata: qué se sabe del asesinato a balazos y cuchillazos

En fotos y videos | La Asamblea de Gimnasia terminó con sillazos y con una fuerte desaprobación a la Comisión

VIDEO. Atraparon al cómplice del hombre que baleó a una cajera en La Plata: conducía un Uber en Capital Federal

Morena Rial seguirá en la cárcel: los argumentos del por qué le negaron la prisión domiciliaria

Cómo le fue al Pincha de local ante Boca en 10 años

VIDEO.- "Están vaciando la fábrica": se extiende el conflicto en Acerías Berisso
+ Leidas

Nuevo COU de La Plata: proponen mayores alturas en los barrios y topes en el Centro

Los 300 mil votos que hubieran cambiado de color a la Provincia

En fotos y videos | La Asamblea de Gimnasia terminó con sillazos y con una fuerte desaprobación a la Comisión

Sin invitación para Kicillof y otros peronistas K

Tragedia en el Frigorífico de Gorina: hallan muerto a un operario en el sector de desposte

Racing hizo frente pero se quedó sin final

Cayó 14% la inscripción en los colegios de la UNLP

Muerte y dudas: el peor final para una relación desgastada
Últimas noticias de Policiales

Un detenido por el asesinato a balazos y cuchillazos de un hombre en La Plata

Juicio al ‘Demonio’ García: quiénes son los ex jugadores de Estudiantes que declararon hoy

La Plata: qué se sabe del asesinato a balazos y cuchillazos

Un fusil FAL argentino apareció entre el arsenal secuestrado del Comando Vermelho
Espectáculos
Sydney Sweeney deslumbró con un jugado look en la alfombra roja
De Brancanieves: el polémico disfraz de Luciana Elbusto para Halloween
La abogada de Mauro Icardi confirmó la fecha de casamiento del futbolista y la China Suárez
“Te amo, perdoname”: el sorpresivo ruego de Sofi “La Reini” Gonet a su ex, Homero Pettinato
Gime Accardi, tras confirmarse el romance de Nico Vázquez: “Mi lugar seguro en tiempos difíciles”
La Ciudad
Alerta sanitaria por tos convulsa, confirman 4 muertes en Provincia: una nena fallecida era de La Plata
“137 es un asco”: vecinos de Los Hornos indignados
Tiene fecha el festival en La Plata de los sabores de Italia: pizzas, pastas, pannini, focaccia y mucho más
Reclamo en PAMI: aclaran que la atención "está garantizada"
VIDEO.- "Están vaciando la fábrica": se extiende el conflicto en Acerías Berisso
Información General
El Banco Mundial encendió la alarma por impacto de La Niña en la Argentina
Frente a un ACV: sólo el 38% sabe cómo reaccionar
Creció un 5% el número de hablantes de español
El pan como símbolo de identidad, tradición y encuentro: vuelve la Fiesta en Carhué
Se viene un CyberModay renovado y con promesas de descuentos de hasta 30%: las claves
Deportes
Con un gol de Rodrigo Castillo, Lanús venció a Universidad de Chile y clasificó a la final de la Sudamericana
En fotos y videos | La Asamblea de Gimnasia terminó con sillazos y con una fuerte desaprobación a la Comisión
El Napoli recordó a Maradona con un emotivo homenaje
Cuando Dios jugó en La Plata: cruces contra Estudiantes, Gimnasia, la Selección en El Bosque y noche "Única" con Messi
Racing hizo frente pero se quedó sin final

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla