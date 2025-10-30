Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Juicio a Diego ‘Demonio’ García: quiénes son los ex jugadores de Estudiantes que declararon hoy

30 de Octubre de 2025 | 18:47

Este jueves se llevó a cabo la tercera jornada del juicio contra Diego “El Demonio” García, ex jugador de Estudiantes, por “abuso sexual con acceso carnal” contra otra deportista de la institución. En esta ocasión comparecieron profesionales de la salud y un ex jugador albirrojo. 

Los primeros en presentar su testimonio fueron los psicólogos de García y una psiquiatra de la Asesoría Pericial. Mañana, declararán las psicólogas que asistieron a la víctima, tanto de manera particular como la perito de parte. 

Los alegatos se presentarán el miércoles de la semana que viene, cerrando así el debate antes de leer el veredicto. 

Los ex Estudiantes citados a declarar

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata convocó a los doce jugadores que participaron de la fiesta en una quinta del barrio El Rodeo, escenario de los hechos denunciados. Entre los citados figuran Nazareno Colombo, Lucas Rodríguez, Darío Sarmiento, Luciano Squadrone, Ángel Emanuel González, Rodrigo Martín Cauteruccio, Gaspar Di Pizio, Mauro Díaz, Juan Manuel Sánchez Miño, Leonardo Godoy, Nicolás Pasquini y Enzo Kalinski, todos ex integrantes del plantel profesional de Estudiantes.

Sin embargo, fueron desistidos este jueves y, en cambio, se decidió sumar las declaraciones de Braian Sarmiento en el período de instrucción, considerada de gran relevancia para el juicio. En tanto, los abogados de la víctima insisten en tener la declaración de al menos dos de los ex jugadores de Estudiantes mencionados anteriormente.

Juicio al ‘Demonio’ García: quienes son los futbolistas que tienen que declarar en el debate

El proceso penal, que podría derivar en una condena de entre 6 y 15 años de prisión, es impulsado por el fiscal Lucas Domsky, con la asistencia del abogado querellante Marcelo Peña. García, actualmente jugador de Peñarol de Uruguay, regresó al país para afrontar el juicio luego de haber pasado por Patronato y Emelec, tras su salida de Estudiantes.

El club pincharrata había decidido separarlo preventivamente del plantel profesional el 27 de febrero de 2021, activando su protocolo de género apenas se conoció la denuncia. Con la etapa testimonial en marcha, el Tribunal prevé continuar las audiencias durante los próximos días. Los alegatos finales y la sentencia dependerá del ritmo del debate.

