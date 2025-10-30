Sydney Sweeney deslumbró con un jugado look en la alfombra roja

Sydney Sweeney sorprendió en la alfombra roja del evento Variety Power of Women 2025 en el Beverly Hills Hotel, de Los Angeles, al usar un vestido con transparencias en los pechos.

La actriz fue homenajeada junto a otras famosas como Jamie Lee Curtis, Kate Hudson y Wanda Sykes, según detalló la revista People. Pero, sin dudas, lo que más llamó la atención fue su elección de vestuario: un vestido transparente plateado, claramente diseñado para impactar. El modelo creado por Christian Cowan combinaba una malla metálica casi transparente con una silueta ceñida, escote amplio y espalda con detalle de cordones.

El vestido, largo hasta los pies, ajustado al cuerpo, de malla metálica plateada, con cintura fruncida y diseño que deja poco a la imaginación fue acompañado con aros de diamantes, anillos y sandalias plateadas, manteniendo el resto del look bastante minimalista para dejar que el vestido fuera el foco.

Más allá del impacto visual, la elección de Sweeney parece marcar una declaración: su vestido se alinea con su mensaje de empoderamiento femenino y de visibilidad personal. En su discurso en el evento, habló de sentirse infravalorada en la industria, de la presión que enfrentó desde joven por su apariencia, y de su decisión de “vestir para mí” y no solo para complacer al público o a la cámara.

“Sé lo que se siente que te definan antes de que hayas tenido la oportunidad de definirte a ti misma”, manifestó la actriz. Este tipo de look se inserta en una tendencia creciente en la moda de las famosas: transparencia, “naked dress” (vestido casi desnudo), mezcla de sofisticación y provocación.



