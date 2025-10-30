Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Ya podés conseguir la tarjeta del Cartonazo | Súper pozo de $8.000.000, premio aparte de $300 mil y la chance de un auto 0 KM o $20.000.000

Gimena Accardi, tras confirmarse el romance de Nico Vázquez: “Mi lugar seguro en tiempos difíciles”

Gimena Accardi, tras confirmarse el romance de Nico Vázquez: “Mi lugar seguro en tiempos difíciles”
30 de Octubre de 2025 | 16:36

A días de que Nicolás Vázquez blanqueara su relación con la actriz Dai Fernández, su compañera en el musical Rocky, Gimena Accardi eligió expresarse desde otro lugar. En vez de hablar de su ex, compartió un mensaje lleno de gratitud y sensibilidad al celebrar su nominación a los premios Martín Fierro al streaming, por su labor en Olga.

Mientras Vázquez y Fernández se mostraron juntos por primera vez en público, disfrutando de un almuerzo distendido y preparando su primer viaje como pareja oficial, las miradas también se dirigieron hacia Accardi, quien fue su compañera de vida durante casi veinte años.

Sin hacer referencia directa a la nueva relación de su ex, la actriz volcó sus sentimientos en las redes, donde escribió un texto que muchos interpretaron como una reflexión sobre su presente emocional: “En 2023 fui a Olga sólo por un día y terminé quedándome a vivir. Encontré un espacio donde podía ser yo, donde me conocieron casi por completo. Un lugar para charlar, reír, crear, aprender y sanar. Fue mi refugio en los días duros y mi parque de diversiones cuando todo iba bien”, compartió.

Sus palabras resumen un año atravesado por cambios, pérdidas y también nuevos comienzos. “Hacer mesa con Migue, Luqui y ahora Benji es de las cosas más lindas que me pasaron en mi carrera, y eso que trabajo hace 26 años”, agregó con emoción, agradeciendo también al equipo técnico y de producción “por hacer magia con amor y dedicación”.

Mientras tanto, la relación entre Vázquez y Fernández avanza sin secretos. Según contó Yanina Latorre en LAM, la pareja ya planea un viaje a Filadelfia, donde participarán de la tradicional carrera inspirada en Rocky. “Comparten mucho tiempo juntos, están muy bien y felices de poder mostrarse sin esconderse”, aseguró la panelista. 

