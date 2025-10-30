Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

“Te amo, perdoname”: el sorpresivo ruego de Sofi “La Reini” Gonet a su ex, Homero Pettinato

30 de Octubre de 2025 | 16:59

La noche de MasterChef Celebrity dejó una de las escenas más comentadas de la semana, ya que Sofía “La Reini” Gonet, conocida por su carisma y su humor sin filtro, sorprendió al jurado y al público al dedicarle unas palabras cargadas de nostalgia a su expareja, Homero Pettinato, en plena grabación del reality.

Durante el desafío gastronómico, la influencer presentó unas ribs de cerdo con chutney de manzana y papas pay, una receta que -según contó- solía cocinar cuando estaba en pareja con Homero. 

El jurado, integrado por Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui, la felicitó por el sabor y la presentación. Incluso Wanda Nara, conductora del ciclo, no pudo evitar bromear: “Reini, con esos zapatos y ese plato no hay hombre que se resista”.

A lo que Sofía, entre risas, respondió mirando a Betular: “Ay, sí, yo hacía ribs con mi ex... que es amigo tuyo, Betu”. Lo más llamativo llegó después, en la entrevista posterior al desafío, cuando La Reini fue directa y lanzó un mensaje que nadie esperaba: “Hoy mi ex me vino bien, la verdad, con el plato. Homero, te amo, volvé conmigo, por favor. Perdoname, borro el video de Tik Tok. Volvamos”.

El momento generó carcajadas entre sus compañeros y se viralizó rápidamente en redes, donde los fanáticos comenzaron a especular con una posible reconciliación entre ambos.

No es la primera vez que Sofía Gonet se muestra nostálgica con el hijo de Roberto Pettinato. Hace unas semanas, mientras disfrutaba de un viaje por Egipto, la influencer compartió un video en el que bromeaba con jeroglíficos tallados en piedra: “¿Vuelvo con Homero, dice acá?”, se preguntaba entre risas, para luego responderse: “Sí, dice ‘Homero, perdoname, volvé conmigo’”.

La relación entre Sofía y Homero ha tenido altibajos desde su separación, pero los rumores de reconciliación se reavivaron recientemente, cuando ambos coincidieron en el cumpleaños de un amigo en común.

Incluso, el propio Homero deslizó con humor en su programa de streaming que “pasaron la noche juntos”, lo que alimentó las versiones. Por ahora, ninguno de los dos confirmó si el pedido público de La Reini fue una simple broma o el inicio de una segunda oportunidad. 

 

