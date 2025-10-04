Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

El Mundo |Las tasas de interés, en el foco

Wall Street cerró la semana en positivo

Wall Street cerró la semana en positivo
4 de Octubre de 2025 | 02:34
Edición impresa

La bolsa de Nueva York cerró una semana positiva marcada por la previsión de una nueva reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed, banco central) y sin temores por la paralización del gobierno federal de Estados Unidos.

El Dow Jones avanzó un 0,51%, el índice ampliado S&P 500 subió un 0,01%, mientras que el índice Nasdaq perdió un 0,28%.

Durante la semana, los principales índices de Wall Street progresaron.

Debido al bloqueo presupuestario (“shutdown”) que enfrenta EEUU desde el miércoles, el informe mensual sobre el empleo de septiembre, previsto antes de la apertura, no fue publicado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Pero “el mercado sabía claramente que no iba a recibir los datos de empleo”, dijo Patrick O’Hare, de Briefing.com.

Según el analista, el mercado estadounidense “está aún enfocado en el informe ADP del miércoles” que dio una visión general del estado del mercado laboral.

Según este indicador, las empresas privadas en el país eliminaron en septiembre más puestos de trabajo de los que crearon (-32,000).

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Sinagoga de Manchester: una de las víctimas recibió un tiro de la policía

LE PUEDE INTERESAR

Sarah Mullally, la primera mujer nombrada jefa de la Iglesia de Inglaterra

“Wall Street utilizó esto como pretexto” para aumentar sus expectativas de bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal, estimó O’Hare.

El gigante de los semiconductores Nvidia perdió un 0,70%, mientras que Meta cayó un 2,27% y Amazon retrocedió un 1,30%.

En el mercado de bonos, el rendimiento de los bonos del Estado estadounidense a diez años se incrementó, situándose en 4,12% hacia las 20H25 GMT frente al 4,08% al cierre del día anterior.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Elevan a naranja el alerta por fuertes tormentas en La Plata: para cuándo se esperan

SUSPENDIDA | Postergan la Maratón de la UNLP ante el alerta meteorológico

Crece el escándalo: Feinmann mostró un video Espert tomando sol en la casa de Machado

¡Bombazo! Filtraron por error todas las camisetas de Adidas para el Mundial 2026: así es la de Argentina

"Fue al Normal 1 a buscar a su hija y no volvió": desesperada búsqueda de un platense que está desaparecido

VIDEO. El Club Tricolores inaugura su nueva sede y polideportivo

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
+ Leidas

En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV

La UNLP estudia “tierras raras” en la Provincia

¿Cómo sigue?: Espert no sale de su laberinto

La oposición busca desplazar a Espert y avanzar con una agenda que complica al Gobierno

Kicillof reclamó que Espert brinde alguna “explicación verosímil”

VIDEO. San Luis y Los Tilos definen muchas cosas

La paz, más cerca Hamás estaría dispuesto a liberar a los rehenes

Sarah Mullally, la primera mujer nombrada jefa de la Iglesia de Inglaterra
Últimas noticias de El Mundo

Sarah Mullally, la primera mujer nombrada jefa de la Iglesia de Inglaterra

La paz, más cerca Hamás estaría dispuesto a liberar a los rehenes

"No teman a la muerte": Trump lanzó un extraños video creado con IA en medio del cierre gubernamental de EE.UU

VIDEO. Flotilla sin Gaza: cientos de detenidos y quejas
Deportes
En Junín ante Sarmiento, Gimnasia juega una final en su peor momento: hora, formaciones y TV
Lesión y posible adiós para Gastón Benedetti
El Granate y el Cuervo en un duelo clave
Úbeda volverá a apostar por el doble nueve
Alerta River: Salas recibió dos fechas de suspensión
Policiales
“Pequeño J” dice ser inocente: rechazó la extradición, pero quedó preso
Comerciantes y vecinos en vilo por la inseguridad en Los Hornos
Revés para Makintach y pericias clave en la causa
Captaba a menores y filmaba abusos sexuales
Alerta por estafas con la VTV a través de Facebook
Información General
Fiebre de Oropouche: alertan que ya circula en el país
La Tierra perdió su simetría y se oscurece: que implica para la vida
Miles de fieles en una nueva peregrinación a Luján
Los números de la suerte del sábado 4 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
"Más oscura" y "perdió la simetría": el estudio de la NASA que revela cambios en la Tierra

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla