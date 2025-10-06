Dos motociclistas resultaron heridas tras un brutal choque en la Avenida 122

Este lunes, en horas de la tarde, un fuerte choque se produjo en la Avenida 122, una de las arterias más transitadas de la Región. El incidente vial se produjo tras el terrible impacto entre una motocicleta y un auto a la altura de la calle 44.

Las ocupantes del rodado, de 24 y 25 años, resultaron heridas tras la brutal colisión contra el lateral del Peugeot color gris, que terminó atravesado en el medio de la avenida.

Como consecuencia de la gravedad del impacto, la moto marca Honda de 125 cilindradas, quedó sobre el auto dañado, un Peugeot 208 color gris. En cuestión de minutos, en el lugar se hicieron presente los agentes policiales de la división motorizada, como también el personal médico del SAME de Ensenada. Las jóvenes, que circulaban con casco, sufrieron politraumatismos. Por otro lado, el conductor del vehículo de mayor porte resultó ileso.