Causa Cuadernos: rechazaron las reparaciones económicas de los empresarios para ser absueltos

El Tribunal Oral Federal N°7 desechó este lunes los ofrecimientos de reparaciones económicas presentados por más de cincuenta empresarios y exfuncionarios implicados en la megacausa conocida como “Los Cuadernos de las Coimas”. Con esta resolución, queda descartada la posibilidad de extinguir la acción penal mediante pagos y los acusados deberán presentarse en juicio oral.
Las sumas propuestas, constituidas en efectivo, inmuebles y bienes muebles, rondaban entre 12 y 21 millones de dólares en total. Entre los oferentes sobresalen los casos de algunos empresarios que ofrecieron montos elevados para evitar el debate, como Ángelo Calcaterra, Ernesto Clarens y Aldo Roggio.
El fallo fue firmado unánimemente por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, quienes sostuvieron que la figura de la “reparación integral” prevista en el Código Penal no procede en este caso, dada la gravedad institucional del delito investigado.
Con esta decisión, el juicio oral en la causa Cuadernos comenzará tal como estaba previsto: el próximo 6 de noviembre, con casi un centenar de acusados en el banquillo, entre ellos exfuncionarios y empresarios vinculados al sistema de recaudación ilegal de sobornos durante gobiernos nacionales.
La negativa de aceptar las ofertas fue respaldada por la Fiscalía y organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF), que se opusieron a que el pago de dinero pueda reemplazar un proceso judicial público. En sus alegatos, se argumentó que aceptar esas reparaciones equivaldría a mercantilizar la corrupción y enviar un mensaje de impunidad al sistema.
