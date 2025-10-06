Lolo Regueiro, a tres años de su muerte en el Bosque: los tres acusados, a juicio oral

La Libertad Avanza solicitó reimprimir las boletas con Santilli y se espera la definición en La Plata
Se cumplen tres años desde aquel 6 de octubre que terminó en tragedia antes de Gimnasia - Boca en el Bosque. Una represión policial fuera del Estadio Juan Carmelo Zerillo dejó varios heridos y acabó con la vida de Lolo Regueiro.
La investigación, que concluirá en un juicio oral, pretende determinar el grado de responsabilidad de cada acusado, desde la organización del evento, los dispositivos de seguridad y la comisión directiva mens sana. El proceso legal se llevará a cabo en un Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) de la capital bonaerense, aunque todavía no hay fecha.
Los acusados que se enfrentarán al juicio oral son Gabriel Pellegrino, ex presidente de Gimnasia; y Sebastián Perea y Juan Manuel Gorbalan, policías. Eduardo Aparicio, titular de Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte), fue sobreseído.
Vale recordar que el caos en el Bosque comenzó minutos antes del partido, cuando efectivos policiales cerraron varios ingresos. Esto, junto a la sospecha de que se habían entregado más entradas que las disponibles, derivó en amontonamientos en el vallado y posterior represión con gases lacrimógenos.
Chicos y grandes corrieron por el Bosque en busca de escapar de la reacción policial. Fue en ese momento en que Lolo Regueiro se descompensó y falleció.
Gabriel Pellegrino deberá comparecer ante el tribunal para determinar cuál fue su rol en la organización y cuáles fueron las causas por las que no advirtió irregularidades en los ingresos. Desde la Fiscalía aseguran que se vendieron más entradas que lo que permite la capacidad.
Perea y Gorbalan, por su parte, son acusados de “Abuso de la autoridad y homicidio culposo” por haber dado paso a la represión sin reparar en las trágicas consecuencias. El titular de Aprevide fue sobreseído por no hallar pruebas que lo relacionen directamente con lo sucedido.
