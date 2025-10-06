Colapinto le volvió a ganar a Gasly

Dentro de las posibilidades, Franco Colapinto hizo una buena carrera en el GP de Singapur al terminar al terminar en el 16to puesto superando otra vez a su compañero de equipo Alpine, Pierre Gasly que concluyó penúltimo en la 19na colocación.

Colapinto tuvo una gran largada, ya que partió desde la posición 16 de la grilla para posicionarse 13ro en la primera curva. Algo similar había hecho el año pasado con el Williams, pero en este caso con el Alpine no pudo sostener el ritmo de carrera. Algo que ya es una situación que se viene repitiendo.

La competencia fue ganada por el británico George Russell (Mercedes), que hizo una excelente labor durante todo el fin de semana. Por su parte, Max Verstappen (Red Bull) pudo sostener el ataque sobre el final de Lando Norris (McLaren).

En tanto, Oscar Piastri finalizó cuarto por lo pudo sostener la punta del torneo de piloto. En lo que respecta a McLaren obtuvo por adelantado la corona de Constructores de F1, cuando todavía restan seis carreras.