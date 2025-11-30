Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Un alto porcentaje de población no se puede movilizar hacia el consultorio

Salud bucal en adultos mayores: un “problema” que no se atiende

Especialistas del ámbito dental advierten sobre los riesgos de la baja o nula visita médica en hogares, geriátricos y residencias

Salud bucal en adultos mayores: un “problema” que no se atiende

Unos 2 mil adultos mayores están en residencias locales / EL DIA

30 de Noviembre de 2025 | 04:53
Edición impresa

La salud bucal de los adultos mayores con discapacidad es hoy uno de los aspectos menos visibles dentro del sistema sanitario bonaerense. Pese a que se trata de una población numerosa y en crecimiento, la atención odontológica a domicilio sigue siendo una deuda estructural. En La Plata, un grupo de profesionales y la Cámara de Hogares y Centros de Día bonaerense comenzaron a poner sobre la mesa una problemática que, según advierten, “lleva años naturalizada”.

Lisandro Mariño, médico psiquiatra, gerontólogo y asesor técnico de la Cámara, alertó que existe “un tema muy invisibilizado, que es el cuidado de la salud bucal” en personas mayores con discapacidad. En la Ciudad, alrededor de 2.000 personas se encuentran en residencias o centros de día. En casos, postradas o con dificultades severas de movilidad. “Los consultorios no están adaptados y la población no sale a controlar su salud. Los familiares muchas veces no saben cómo resolver estas cuestiones, y eso genera un problema de salud pública silencioso”, explicó.

Según Mariño, ningún programa Provincial o Nacional exige la presencia de odontólogos en establecimientos de larga estadía, a diferencia de otras disciplinas que sí están reguladas. “No aparece en ninguna legislación. Ni Pami, ni Ioma ni Iosfa (Fuerzas Armadas) tienen programas odontológicos a domicilio. Entonces ¿Qué hacés con un paciente postrado? Si lo dejás desdentado, no mastica, no traga, no digiere bien. Y la sociedad lo normaliza”, sostuvo.

En paralelo, un proyecto local empezó a recorrer hogares con un objetivo claro: atender a quienes no pueden trasladarse. María Florencia Petrella, integrante del equipo de “Plus Salud Dental”, contó que la iniciativa nació “por las necesidades que advertimos en muchos adultos mayores que no pueden movilizarse hacia un consultorio para ser evaluados”. El programa, “Prótesis a domicilio”, tomó forma luego de la experiencia con la abuela de uno de los odontólogos, que perdió su prótesis estando internada. “Fuimos al hogar, le tomamos impresiones y le instalamos una nueva. Ahí vimos que lo que le pasó a ella le pasaba a muchos otros abuelos”, recordó.

El equipo, acompañado por el odontólogo Pablo Vargas y la doctora Paula Petrella, ya visitó hogares como Bosque de Roga y la residencia Meridiano, evaluó a todos los residentes y elevó informes a cada dirección. Lo que encontraron fue contundente: “El área de mayores falencias es la higiene bucal. Muchos no pueden cepillarse por falta de motricidad o por diversos tipos de discapacidad. Otros no tienen prótesis, o las que tienen están muy desadaptadas”, detalló Petrella.

En tanto, la falta de un servicio odontológico domiciliario en la mayoría de las obras sociales agrava la situación. Los traslados, además, suelen ser difíciles y costosos para las familias. “Una boca en equilibrio es fundamental. Sin un correcto cepillado puede haber inflamación, enfermedad periodontal, pérdida de piezas e infecciones. Y la ausencia de dientes impide formar bien el bolo alimenticio, generando problemas digestivos y hasta articulares”, señaló.

“Desde la Cámara no nos encargamos del cuidado bucal pero es un tema que está recontra, invisibilizado, no de ahora, desde hace muchísimos años. De hecho, el equipo de Pablo, Paula y Florencia, nos puso un poco en aviso de esto”, indicó Lisandro Mariño.

Tanto desde la Cámara como desde los equipos odontológicos coinciden en el mismo punto: la necesidad de concientizar. “Hay que activar a los profesionales para que salgan de sus consultorios y vayan donde están los pacientes”, remarcó Mariño. Y agregó: “Lo importante es poner el tema a la vista. Estamos tratando de incorporarlo a la Docencia en enfermería y cuidadores domiciliarios. Son formas accesibles y económicas de abordar la temática ante la ausencia de respuestas asistenciales por parte de las obras sociales”. Petrella, por su parte, insistió en la dimensión ética: “La salud bucal es salud física, pero también trato digno hacia el adulto mayor”.

En este marco, paradójicamente, mientas más crece la población de adultos mayores con discapacidad, menos son sus posibilidades reales de acceder a una atención odontológica si no se “atienden” con urgencia dichas necesidades básicas.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

