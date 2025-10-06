Canapino y una maniobra magistral para triunfar en TC

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) se llevó un gran triunfo en la segunda fecha de la Copa Oro 2025, que también marcó la duodécima cita del actual campeonato de TC, en San Nicolás.

Matías Rossi (Toyota) y Julián Santero (Ford Mustang) completaron el podio de la carrera final disputada en el autódromo Juan María Traverso.

En el último giro Canapino se impuso ante Rossi luego de una incansable presión para lograr su cuarto triunfo en las últimas cinco fechas.

En el TC Pista, Nicolás Moscardini culminó en el 15to lugar con lo perdió la punta del liderazgo de la Copa de Plata de la categoría.