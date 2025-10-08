“Miguel Ángel Russo, la sonrisa del fútbol”: un video inédito con su pequeña hija en brazos

Miguel Ángel Russo atraviesa un delicado momento de salud y se encuentra internado en su casa, lejos de la actividad deportiva pero rodeado de mensajes de apoyo. Uno de ellos fue de la TV Pública, donde recordó su paso por la Selección Argentina en 1985.

“Uno de los emblemas más queridos del deporte nacional también pasó por la Selección y por nuestra pantalla. Es el caso de esta entrevista con el noticiero de la Televisión Pública en 1985 que Miguel concedió con su pequeña hija en brazos y que nutre nuestro Archivo”, escribieron junto al video.

Y concluyeron: “En este difícil momento, la familia de la Televisión Pública está con vos. ¡Fuerza, Miguel!”. En la grabación se puede ver al ex Estudiantes con su hija en brazos, feliz por formar parte del seleccionado nacional, que estaba viajando a jugar a Europa.

El DT de 69 años se encuentra internado en su casa con pronóstico reservado, lejos de poder realizar sus labores en el conjunto de La Ribera por lo que el plantel quedó en manos de Claudio Úbeda. El fútbol argentino se mantiene en vilo por su salud.