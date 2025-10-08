Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes

“Miguel Ángel Russo, la sonrisa del fútbol”: un video inédito con su pequeña hija en brazos

“Miguel Ángel Russo, la sonrisa del fútbol”: un video inédito con su pequeña hija en brazos
8 de Octubre de 2025 | 14:56

Escuchar esta nota

Miguel Ángel Russo atraviesa un delicado momento de salud y se encuentra internado en su casa, lejos de la actividad deportiva pero rodeado de mensajes de apoyo. Uno de ellos fue de la TV Pública, donde recordó su paso por la Selección Argentina en 1985.

“Uno de los emblemas más queridos del deporte nacional también pasó por la Selección y por nuestra pantalla. Es el caso de esta entrevista con el noticiero de la Televisión Pública en 1985 que Miguel concedió con su pequeña hija en brazos y que nutre nuestro Archivo”, escribieron junto al video. 

Y concluyeron: “En este difícil momento, la familia de la Televisión Pública está con vos. ¡Fuerza, Miguel!”. En la grabación se puede ver al ex Estudiantes con su hija en brazos, feliz por formar parte del seleccionado nacional, que estaba viajando a jugar a Europa. 

El DT de 69 años se encuentra internado en su casa con pronóstico reservado, lejos de poder realizar sus labores en el conjunto de La Ribera por lo que el plantel quedó en manos de Claudio Úbeda. El fútbol argentino se mantiene en vilo por su salud.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Sigue la preocupación por la salud de Russo

“Mucha fuerza Miguel”: el mensaje de la Bruja Verón a Miguel Ángel Russo y el comunicado de Boca sobre su salud

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Espert, complicado: detalles del contrato millonario que habría firmado con Machado, el empresario extraditado por narcotráfico

Ataques de odio en La Plata: la remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones

EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25

Bautista Merlini: “Queremos algo más que salvarnos del descenso”

Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata

Cuenta DNI activó este miércoles descuentos en un supermercado y en farmacias y perfumerías: reintegro, tope y más

¿Internan a Mónica Farro? Preocupa su salud tras realizarse "estudios de urgencia"

Duelo sin fin: “Aún nos cuesta creer lo que pasó”
+ Leidas

Ataques de odio en La Plata: la remisería de mujeres para mujeres, foco de agresiones

EXCLUSIVO - Los números que arrojó el Balance de Estudiantes 2024/25

Grave denuncia de bullying a nene de 7 años en La Plata: de golpizas e intento de abuso al miedo y las pesadillas

Duelo sin fin: “Aún nos cuesta creer lo que pasó”

Visitó un sitio de servicios sexuales y ahora vive una pesadilla: denuncia de “porno-extorsión” en La Plata

Sigue el clima cambiante en La Plata: miércoles con sol pero... ¿cuándo vuelven las lluvias?

Estudiantes y la Copa 2026: el objetivo está complicado

En La Plata la Justicia le dijo no a Santilli y Karen Reichardt encabezará la lista: LLA apelará el fallo
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia suma a otro Barros Schelotto a su plantel de Primera División

"De por vida": por la piña a un árbitro de fútbol infantil en La Plata, extrema sanción al padre agresor

Estudiantes y la Copa 2026: el objetivo está complicado

Arasa no fue suspendido y no hubo audios del VAR
Política y Economía
Seguridad en La Plata: el Municipio y el Ministerio Público Fiscal acordaron medidas
Diez años de prisión para Sabag Montiel por el intento de asesinato de Cristina Kirchner
Reimpresión de boletas: "Entre hoy y mañana tomaremos una decisión", anunció Ramos Padilla
La titular del FMI dijo que "el éxito" del programa del Gobierno "va a depender que la gente acompañe"
Fuerte denuncia de Facundo Manes por amenazas de Martín Menem: "Te vamos a hacer mierda"
Espectáculos
Doloroso testimonio del periodista Daniel Fava sobre el calvario con su ex pareja, madre de su hijo: “Perdió la lógica y no tuvo límites”
Tras confirmarse la llegada de Moria Casán, El Trece estaría a punto de perder a una de sus grandes figuras
Inmediata respuesta de Robertito a Pichot tras sus dichos sobre la agresión en la marcha: “Ya tiene una denuncia”
Conflicto económico: inesperada demanda millonaria complica a Alejandra Pradón 
Impensado enfrentamiento: Pampita desmintió el fin de "Los 8 Escalones", pero Adrián Suar lo confirmó
La Ciudad
Una familia destrozada por "Bebé": buscan a una perrita en La Plata que viajó desde Luján tras la Peregrinación
Para ponerse al día con APR, extienden el plazo de la moratoria: cuáles son los beneficios
8/10/2025 | UN DIA MAS.- Tomy Etcheverry, el fenómeno Reichardt y condena por intento de magnicidio a CFK
Inauguran la segunda etapa de mejoras en una calle clave de Arana
Grave denuncia de bullying a nene de 7 años en La Plata: de golpizas e intento de abuso al miedo y las pesadillas
Policiales
La Plata: fuga "descontrolada" en un camión robado y un choque que casi termina en tragedia
Los tremendos datos que reveló la autopsia sobre la muerte de Brenda Del Castillo
Identifican Alex y el Tarta, los prófugos por el triple crimen narco en Florencio Varela
VIDEO. Un auto chocó contra un poste y se partió en dos en la Ruta 11: murió un bebé de 2 años
Fuerte choque en La Plata dejó a un hombre hospitalizado 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla