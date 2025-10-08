Reimpresión de boletas: "Entre hoy y mañana tomaremos una decisión", anunció el juez Ramos Padilla
Terminó la reunión en La Plata con los apoderados de los partidos políticos
La audiencia con los partidos políticos a la que convocó a cargo el juez con competencia electoral Alejo Ramos Padilla finalizó y "entre hoy y mañana" se sabrá si la Justicia autoriza o no la reimpresión de las boletas, tal como lo solicitó La Libertad Avanza (LLA) a partir de la renuncia como candidato de José Luis Espert.
Así lo hizo saber hace instantes el magistrado luego de la reunión con los apoderados de las distintas fuerzas políticas. "Era necesario escuchar a todas las partes intervinientes para luego tomar una decisión", dijo el juez.
Ahora es la Junta Electoral la que debe expedirse al respecto, cuyos integrantes se reunirán de inmediato para que "entre hoy y mañana tomaremos una decisión".
Consultado sobre cómo definiría la situación planteada, el magistrado dijo que "es muy compleja".
Respecto de si los plazos permitirían reimprimir las boletas, tal como pretende LLA, indicó que desde el Correo informaron que el 16 deberían contar con las boletas para comenzar a repartirlas.
Nota en desarrollo...
