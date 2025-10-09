Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Quilmes

El histórico boliche "El Bosque" de Quilmes cerró temporalmente por remodelaciones

9 de Octubre de 2025 | 11:55

El mítico boliche El Bosque, ícono de la noche del sur del Conurbano, cerró temporalmente sus puertas. La discoteca anunció a través de sus redes sociales que permanecerá inactiva por un tiempo debido a trabajos de remodelación integral.

El local bailable comunicó la noticia con un mensaje breve pero significativo para sus seguidores: “Vamos a estar remodelándonos para darte las mejores noches. Por este motivo y por un tiempo, vamos a estar cerrados. Estén atentos a nuestras redes para saber cuándo nos volvemos a encontrar”. Con esta publicación, El Bosque encarará un proceso de renovación en sus instalaciones con el objetivo de modernizarse. La discoteca busca seguir siendo uno de los puntos de referencia de la movida nocturna de Quilmes y la región.

Desde su apertura en los años 90, El Bosque se convirtió en un emblema de la vida nocturna bonaerense. Durante décadas atrajo a miles de jóvenes no solo de Quilmes, sino también de toda la zona sur y de la Ciudad de Buenos Aires. Su pista principal, sus distintas salas temáticas y su enorme capacidad lo posicionaron como uno de los boliches más grandes y populares de la provincia.

Por sus pasillos y escenarios pasaron artistas y celebridades de todo tipo. El Bosque fue visitado por bandas de rock nacional, ídolos populares, figuras del espectáculo y DJs internacionales. También fue elegido en numerosas ocasiones como lugar de grabación de videoclips, eventos especiales y transmisiones televisivas. Todo esto consolidó su estatus de “templo” de la noche quilmeña.

El anuncio del cierre temporal generó nostalgia entre quienes tienen recuerdos de distintas épocas del boliche. También se generó expectativa por las novedades que traerá la remodelación. Aunque no precisaron una fecha exacta de reapertura, desde la organización adelantaron que el regreso será con un espacio renovado y nuevas propuestas. Mientras tanto, los fieles seguidores deberán esperar atentos a las redes sociales de El Bosque para conocer la fecha de su vuelta.

