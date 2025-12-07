Milei apuesta al Congreso como campo central de poder: reformas, alianzas y una grieta recargada

La presencia de Javier Milei en el acto de jura de los nuevos diputados —de principio a fin y acompañado por Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli— es una señal inequívoca de que el Gobierno buscará convertir al Congreso en el escenario donde librará lo que considera las batallas decisivas en la segunda etapa del mandato. El mensaje es nítido: el oficialismo se dispone a jugar a fondo y de manera inmediata. Ya trascendió el borrador del proyecto de “Modernización laboral”, su primera gran apuesta. Se trata de una profunda reforma a la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, cuyo impacto se sentirá de manera directa en la vida de los argentinos.

Fue una demostración de fuerza. Y un desafío abierto a la oposición kirchnerista en lo que hasta ayer funcionaba como un ámbito bajo su control. Un Milei exultante les festejó en la cara, como si fuera un hincha, el primer gol de la temporada.

PRIORIDAD EN LA CONDUCCIÓN

En el inicio del año legislativo, La Libertad Avanza logró una ventaja considerable al convertirse —casi sobre la hora— en la primera minoría: sumó 95 diputados, dos más que Unión por la Patria, y quedó a 34 bancas del quórum propio. Esa posición le otorga prioridad en la conducción del cuerpo y en la presidencia de comisiones clave, especialmente la estratégica de Presupuesto y Hacienda. Esos números le dieron entidad suficiente para garantizar la continuidad de Martín Menem al frente de la Cámara, desde donde influirá de forma decisiva en el reparto interno de poder.

UN TORNEO DE GROSERÍAS

La ceremonia estuvo lejos de la solemnidad que debería caracterizar a un acto institucional de esta naturaleza. Desde la presidencia provisional del cuerpo se llamó varias veces al orden a diputados que se excedían en sus consignas al momento de jurar. Hubo un torneo de groserías como pocas veces se vio.

El clima —atravesado por gritos, chicanas y gestos desafiantes— se pareció más a un choque entre hinchadas o a una asamblea estudiantil desbordada que al Parlamento de un país democrático. Podría ser sólo una anécdota si no fuera porque constituye un claro anticipo de lo que viene. El escándalo confirmó que el antagonismo exacerbado —la vieja grieta— lejos de atenuarse adoptará nuevas formas. Dos modelos incompatibles medirán fuerzas “a matar o morir” en cada proyecto que llegue al recinto. No habrá términos medios ni espacios amplios para el diálogo.

ACUERDOS SUBTERRÁNEOS

La puja descarnada entre las fuerzas mayoritarias no impide, sin embargo, los acuerdos subterráneos que se tejen en la penumbra. Tal como el que cerraron este miércoles libertarios y kirchneristas para aprobar en la Comisión Bicameral de Inteligencia los ejercicios 2023 y 2024 de la Agencia Federal de Inteligencia (ex SIDE), que abarcan las gestiones de Alberto Fernández y de Javier Milei. Leopoldo Moreau y Oscar Parrilli por el kirchnerismo, y Cristian Ritondo por el oficialismo, firmaron los dictámenes secretos que blanquean ambas administraciones. Una mano lava la otra.

A pocos días de que el proyecto de reforma laboral ingrese al Congreso, la efervescencia que prometía la corporación sindical parece haber decaído. Esta semana solo los estatales nucleados en ATE anunciaron un paro y movilización para el martes, día en que ingresaría la iniciativa al Senado.

EL DEBATE DE LA REFORMA LABORAL

Curiosamente, los empleados públicos de todos los niveles (Nación, provincias y municipios) están fuera de la reforma, ya que se rigen por una normativa específica. Por lo que se sabe hasta ahora, Patricia Bullrich, flamante jefa del bloque libertario de senadores, tendrá un rol preponderante en el debate.

Su historia política guarda episodios de enfrentamiento con la CGT, desde la época en que fue ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa, allá por 2001. Según trascendió, su postura será aprovechar el equilibrio de fuerzas en el Senado y no hacer concesiones a los jefes sindicales para no debilitar el proyecto. Por eso buscará consensos en otros bloques. Las fuerzas están muy parejas, y el optimismo libertario gira en torno a los bloques —como el de la UCR, que cuenta con 10 senadores— que eventualmente prestarían su apoyo.

El eje sobre el que gira el proyecto es la flexibilización de las “formas y modalidades del trabajo”. Es decir, romper la rigidez que establece la normativa vigente y alentar los contratos a tiempo parcial, permitir que el salario pueda ser satisfecho en dinero —en moneda nacional o extranjera— o en especie (habitación o alimentos). La iniciativa incluye la creación de un banco de horas y la implementación de un fondo de cese laboral en reemplazo de la indemnización, condicionado al acuerdo entre las partes. Otro objetivo es limitar la ultraactividad de los convenios y dar mayor preponderancia a los acuerdos por empresa, además de establecer límites a la protesta sindical cuando afecte servicios públicos esenciales. Más complejo será desmontar el sesgo político del fuero laboral, colonizado por el peronismo desde la recuperación de la democracia. ¿Qué pasará con las cuotas solidarias, una de las fuentes centrales de financiamiento sindical? Los sectores más componedores quieren dejarlas tal como están, mientras que el ala dura del Gobierno, encabezada por Federico Sturzenegger, busca eliminarlas a toda costa.

EL CONSUMO

En el último mes del año, tal vez con un exceso de optimismo, el Gobierno apuesta a un cambio de expectativas que favorezca el consumo y a devolverle a la sociedad algo de alivio tras tanto sacrificio. Y, al mismo tiempo, generar la demanda de pesos que permita comprar reservas -como insiste el FMI- sin recurrir a instrumentos financieros para esterilizar excedentes. “Si la demanda de dinero se recuperara en dos puntos del PBI, podríamos comprar alrededor de US$ 21.000 millones”, evaluó el ministro Luis Caputo. No parece fácil que los amplios sectores sociales que pelean la diaria por debajo de la línea de flotación, estén en condiciones de cumplir con ese anhelo. Para muchos, el aguinaldo llegará para pagar deudas viejas y no para llenar de regalos el arbolito de Navidad.

Recomponer la confianza de un país incumplidor no es tarea fácil. Argentina redujo su Riesgo País de 1.200 puntos a 640 en muy poco tiempo. Un logro importante, que de todas maneras la ubica en el puesto 14 del ranking regional, sólo por debajo de Bolivia (670) y Venezuela (11.222), y lejos de Uruguay (72) y Chile (95), los mejores de la clase. Una dosis de prudencia y humildad vendría bien para encarar el arduo trabajo que queda por delante.