Gimnasia vs Estudiantes, por el pase a la final del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Cinco jóvenes de La Plata heridos tras el colapso de un teatro porteño en un torneo de danza
Cada vez falta menos en la cuenta regresiva que esperan los hinchas de Estudiantes, Gimnasia y cualquier amante del fútbol. Mañana al atardecer se conocerá al segundo finalista que el sábado disputará el título del Torneo Clausura ante Racing. A partir de las 17, en el Estadio del Bosque, el Lobo y el Pincha protagonizarán un clásico que paralizará a toda La Plata.
El encuentro será dirigido por Facundo Tello, con Lucas Novelli a cargo del VAR. La transmisión estará en manos de ESPN Premium y TNT Sports, mientras que FM La Redonda 100.3 llevará el relato de la Supertransmi.
Esta vez, el recibimiento correrá por cuenta de la parcialidad tripera, que promete un marco impactante en el Juan Carmelo Zerillo. Del lado del León, está prevista una despedida del plantel en City Bell alrededor de las 13, aunque sin pantalla gigante en el predio Mariano Mangano.
Será el primer cruce eliminatorio directo después de 11 años. El último antecedente en este tipo de definiciones fue en la Copa Sudamericana 2014, cuando Estudiantes avanzó tras imponerse 1-0 en el global. Hoy, la realidad muestra una paridad marcada que vuelve a dejar el pronóstico abierto.
Gimnasia llega a la cita tras una semana agitada, en medio de un paro del plantel por atrasos salariales y el cambio de conducción en el club. A pesar de esa turbulencia, el equipo retomó rápidamente el trabajo en Estancia Chica y logró sostener el impulso futbolístico que lo llevó a meterse entre los mejores del Clausura.
El Lobo dejó atrás una racha negativa, salió de la pelea por el descenso y encadenó cinco triunfos en fila ante River, Vélez, Platense, Unión y Barracas Central. Su última derrota fue el 19 de octubre, justamente frente a Estudiantes, en UNO. Desde entonces, su rendimiento dio un giro profundo.
Estudiantes, por su parte, también llega fortalecido. Eliminó de manera consecutiva a Rosario Central y Central Córdoba, dos compromisos exigentes y en canchas complicadas. La semana fue más tranquila que las anteriores, aunque con una noticia que alteró la planificación: la sanción a Guido Carrillo se mantuvo y el delantero recién podrá volver en caso de llegar a la final. Aun con esa baja, el Pincha demostró solidez y confianza competitiva.
Con este marco, La Plata se dispone a vivir por tercera vez en 2025 su evento deportivo más trascendente. Pero esta edición tiene un condimento distinto: no solo define al segundo finalista del Clausura, sino que está atravesado por el contexto emocional de ambos equipos, el momento competitivo de cada uno y la identidad de una ciudad que late al ritmo del clásico. Será un duelo diferente, cargado de historia y decisivo, de esos que quedan grabados en la memoria colectiva.
Al caer la tarde sobre el Bosque, mientras la ciudad vaya oscureciendo, uno de los dos celebrará y quedará a un paso de la gloria: disputar la final el próximo sábado en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. En caso de empate en los 90 minutos, habrá una prórroga de 30 dividida en dos tiempos de 15. Si la igualdad persiste, el finalista se decidirá en los penales.
l plantel que conduce Fernando Zaniratto atravesó jornadas intensas, marcadas por la medida de fuerza que los jugadores llevaron adelante debido a la deuda que el club mantiene con ellos. Aun así, el entrenador y su cuerpo técnico siguieron trabajando para preparar el equipo de la mejor manera de cara al compromiso de esta tarde.
En ese contexto, llegó una noticia alentadora: el regreso de Alejandro Piedrahíta a los entrenamientos en el predio de Abasto. El colombiano, que había quedado afuera del duelo de cuartos de final frente a Barracas Central por una mialgia, dejó atrás la molestia física y volvió a trabajar a la par de sus compañeros.
Con su reincorporación, Zaniratto realizaría una variante respecto al último encuentro: Jeremías Merlo saldría del once inicial para que Piedrahíta pueda recuperar su lugar en el equipo.
De confirmarse el ingreso del colombiano por Merlo, Gimnasia formará mañana con Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Alejandro Piedrahíta, Bautista Merlini, Manuel Panaro; Marcelo Torres.
En City Bell, Eduardo Domínguez dispuso de varios días de trabajo y análisis junto a su cuerpo técnico para terminar de delinear el equipo. Durante ese período, en Estudiantes también se mantuvieron atentos a la publicación del boletín oficial de la AFA para saber si finalmente se reducía la sanción a Guido Carrillo, algo que no ocurrió.
En cuanto al once inicial, el entrenador decidió sostener buena parte de la estructura que venía utilizando, especialmente en la defensa, que se perfila igual a la de los últimos encuentros. En el ataque, y ante la ausencia del delantero de Magdalena, Domínguez probó con Lucas Alario en lugar de Facundo Farías, aunque no hay confirmación.
De esa manera, el equipo podría formar con: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Tiago Palacios, Cristian Medina, Ezequiel Piovi, Santiago Ascacibar, Edwuin Cetré; Facundo Farías o Lucas Alario.
En la antesala del clásico platense de este lunes en el Bosque, Gimnasia emitió un mensaje destinado a los abonados de platea para aclarar dudas y evitar contratiempos en el ingreso al estadio. La comunicación llega en un contexto de controles reforzados y advertencias para los hinchas, luego de que el club informara que se aplicarán estrictas medidas de seguridad durante la jornada.
En su mensaje oficial, desde el Lobo buscaron bajar la tensión y confirmar que ningún socio con abono perderá su lugar por problemas con el sistema: “En la previa al partido de mañana, queremos llevar tranquilidad a quienes cuentan con abono de platea. Si no pudiste completar el canje de tu QR, podes intentarlo nuevamente: el sistema seguirá activo hasta el lunes y si no podes no hay problema, queremos que estés acompañando al Lobo como siempre". En esa línea, concluyeron: "Por eso, tu lugar en el estadio está asegurado: con tu carnet también vas a poder ingresar y ocupar tu ubicación habitual".
Al igual que en los últimos clásicos platenses, los hinchas de Estudiantes se convocaron para apoyar al plantel profesional al momento de partir al Estadio Juan Carmelo Zerillo. El partido por cuartos de final del Torneo Clausura será en la cancha del Lobo este lunes a las 17 hs.
Diferentes agrupaciones albirrojas se organizaron para el encuentro en el Country Club de City Bell con el objetivo de despedir al equipo que partirá a las 13 hs rumbo al bosque.
Sin embargo, una mala noticia obligó a los hinchas a cambiar de planes. Es que, para evitar posibles inconvenientes, en esta ocasión la comisión directiva de Estudiantes decidió no colocar pantallas gigantes para seguir el encuentro.
