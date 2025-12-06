Faltan dos días para el clásico platense que jugarán este lunes 8 de diciembre Gimnasia y Estudiantes por la semifinales del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. La ansiedad va en aumento y como en todo derby el tema del color y el recibimiento son protagonistas.

En este contexto, este sábado el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) indicó en un comunicado: "Acompañando lo acordado con el club organizador recuerda que se encuentra prohibido el ingreso y uso de pirotecnia como ser bengalas, humo y demás artefactos en los sectores de tribuna, platea y pasillos de circulación manipulada por el público general".

"En el caso de observar la utilización en el estadio, se realizará la identificación de las personas mediante el monitoreo de las cámaras de video seguridad para la aplicación de prohibición de concurrencia a los implicados por infracción a la Ley de Deportes", indicaron desde el organismo.

Agregaron que "además se sancionará al club con cumplimiento inmediato para el próximo partido en cualquier competencia futbolística que dispute".

"El único uso excepcional de pirotecnia en el estadio, específicamente en el campo de juego, deberá ser tramitado por el club organizador ante esta Agencia con el debido tiempo de antelación al evento para su autorización", puntualizaron.