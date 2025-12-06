¡Final feliz! Recuperan los lentes con lupa del cardiólogo de La Plata y detienen al ladrón
¡Final feliz! Recuperan los lentes con lupa del cardiólogo de La Plata y detienen al ladrón
"Misa ricotera" en La Plata: las "tribus" ya copan los alrededores del Estadio para ver a la banda del Indio Solari
Protesta y escrache frente a un nuevo comercio gastronómico en La Plata
Choque frente a la Comisaría Octava de La Plata: un policía motorizado hospitalizado tras colisionar contra un auto
¡Súper sorteo clásico! EL DIA regala remeras del Lobo y el León
En FOTOS | El Colegio Nacional y un reencuentro histórico de varias generaciones
Intenso tránsito vehicular rumbo a la Costa Atlántica por el fin de semana largo
El objetivo: la cuarta estrella: la Selección comenzó a jugar el Mundial
El costo de la Navidad: ¿cuánto sale armar el arbolito en La Plata?
Susto y problemas con el tránsito en Plaza Italia por el desprendimiento de una rama enorme
Colapinto, lento en la clasificación, largará 20º en el Gran Premio de Abu Dabi
Sin fecha de juicio, “La Toretto” de La Plata ahora quiere trabajar de niñera
Los aviones F-16 comprados a Dinamarca ya sobrevuelan la Capital Federal
Fin de semana con nubosidad variable y temperaturas templadas en La Plata
Cuestionan la validez técnica del estudio sobre arsénico en el agua
Reforma laboral: los ejes clave del proyecto que el Gobierno enviará al Congreso
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
Arquitectos y constructores con críticas al nuevo código urbano
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este sábado 6 de diciembre
Diez años después, absolvieron a Aníbal Fernández y Capitanich
Pelea y sillazos entre militantes del peronismo y libertarios en José C. Paz
Entregaron computadoras reparadas en una cárcel de La Plata para nueve entidades educativas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Faltan dos días para el clásico platense que jugarán este lunes 8 de diciembre Gimnasia y Estudiantes por la semifinales del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. La ansiedad va en aumento y como en todo derby el tema del color y el recibimiento son protagonistas.
En este contexto, este sábado el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) indicó en un comunicado: "Acompañando lo acordado con el club organizador recuerda que se encuentra prohibido el ingreso y uso de pirotecnia como ser bengalas, humo y demás artefactos en los sectores de tribuna, platea y pasillos de circulación manipulada por el público general".
"En el caso de observar la utilización en el estadio, se realizará la identificación de las personas mediante el monitoreo de las cámaras de video seguridad para la aplicación de prohibición de concurrencia a los implicados por infracción a la Ley de Deportes", indicaron desde el organismo.
Agregaron que "además se sancionará al club con cumplimiento inmediato para el próximo partido en cualquier competencia futbolística que dispute".
"El único uso excepcional de pirotecnia en el estadio, específicamente en el campo de juego, deberá ser tramitado por el club organizador ante esta Agencia con el debido tiempo de antelación al evento para su autorización", puntualizaron.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí