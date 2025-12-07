Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Cinco jóvenes de La Plata heridos tras el colapso de un teatro porteño en un torneo de danza

Cinco jóvenes de La Plata heridos tras el colapso de un teatro porteño en un torneo de danza
7 de Diciembre de 2025 | 20:44

Escuchar esta nota

Al menos 11 personas, cinco de ellas de La Plata, fueron asistidas hoy, en su mayoría menores de edad, como consecuencia de las altas temperaturas y de una serie de incidentes ocurridas en el Teatro Gran Rivadavia del barrio porteño de Floresta, generados por posible sobreventa de entradas para un evento privado.

Los cinco jóvenes de La Plata que debieron ser asistidos de urgencia pertenecen al estudio de danza Alquimia Dance, de 66 entre 165 y 166 (Los Hornos), que estaba listo para competir. Sin embargo, el colapso arruinó los planes y generó momentos de mucha tensión.

Las familias de los chicos aseguraron que “lloraron muchísimo” y que “los organizadores hicieron un desastre”. “Por suerte no fue una tragedia”, agregaron, en tanto que indicaron que al menos dos menores debieron ser hospitalizados pero poco después fueron dados de alta y se encuentran con sus seres queridos. 

Se pudo averiguar, una importante cantidad de personas se quedaron sin poder ingresar al reducto de la Avenida Rivadavia al 8600, debido a una posible sobreventa de entradas, lo que generó enojo y gritos.

Personal policial y del SAME se desplazaron a las 14:30, tras llamados al 911 que alertaban sobre que el lugar se encontraba sobrepasado en su capacidad y que varias personas, entre ellas menores, se encontraban descompensadas. En el establecimiento se desarrollaba un evento privado en el que iban a presentarse menores de distintas escuelas de danza.

A raíz de la sobreocupación y las altas temperaturas, varias personas comenzaron a sufrir golpes de calor, motivo por el cual el evento fue suspendido. Se hicieron presentes cuatro ambulancias del SAME y una ambulancia privada.

En total, 11 personas fueron asistidas en el lugar. A raíz de lo ocurrido, desde el Gobierno de la Ciudad se procederá a la clausura del establecimiento, por intermedio de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad, que arribó al teatro.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre

Milei ya echó a casi 60.000 empleados públicos

“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63

Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas

El REM dio una inflación anual del 30% y dólar a $1.473

Diciembre en clave fashion: el mes donde todo se celebra y todo está permitido

Fermentar para vivir mejor: el boom del kéfir, la kombucha y los “alimentos vivos”
+ Leidas

Malas noticias para los hinchas de Estudiantes, en la previa de un nuevo clásico platense

Tragedia en La Plata: ¿quién era el automovilista que perdió el control, chocó contra un árbol y murió?

Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata

El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien

Eduardo Domínguez y una prueba ofensiva a horas del clásico: ¿se viene un cambio en la delantera?

Fuerte advertencia de Aprevide por el uso de pirotecnia en el Bosque

Discrepancias por los cargos en el Bapro: la "solución", entre la creación de cargos y sorteos

FIFA le pidió disculpas a Scaloni por el papelón
Últimas noticias de Policiales

El enojo de la familia de la víctima de “La Toretto”

Robaron una escuela y un jardín de infantes a pocas cuadras de distancia en La Plata: suspenden el acto de egreso

Tragedia en La Plata: ¿quién era el automovilista que perdió el control, chocó contra un árbol y murió?

Conmoción: un hombre se arrojó al Río de La Plata y murió en Punta Lara
Deportes
La Selección Argentina empieza con ventaja antes de jugar: cómo el calendario del Mundial 2026 le juega a favor
El equipo chileno de empresarios argentinos, a la Copa Libertadores
Zaniratto recupera una pieza importante para recibir a Estudiantes en el Bosque: el equipo que evalúa el DT
Eduardo Domínguez y una prueba ofensiva a horas del clásico: ¿se viene un cambio en la delantera?
Tras el escándalo del título "por escritorio" de Central: cuáles fueron los otros cuatro casos del fútbol argentino
La Ciudad
Micros, recolección y más: así funcionarán los servicios en La Plata durante el feriado del lunes
Dolor en Los Hornos por la muerte de un querido vecino
VIDEO.- Incidentes y basura por doquier: bronca vecinal tras la primera función de Los Fundamentalistas en La Plata
¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo
Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre
Información General
La canasta navideña, con "regalito": 27% más cara que el año pasado
Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas
Intenso tránsito vehicular rumbo a la Costa Atlántica por el fin de semana largo
Más gigante que nunca: Netflix adquiere Warner Bros. en una compra histórica
Los números de la suerte del sábado 6 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
El viaje de Zaira Nara a Mendoza acompañada de un hombre: ¿nuevo amor en puerta?
“Argentina, 1985”, gratis por TV a 40 años de la sentencia del Juicio a las Juntas: cuándo y en qué canal
Maxi López volvió a Suiza y enterneció las redes con el reencuentro con su hija
“¡Qué vida complicada!”: Mirtha Legrand acorraló a Guillermina Valdés con preguntas de sus ex
Guerra en la cocina: todos contra todos en "MasterChef"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla