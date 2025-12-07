Cinco jóvenes de La Plata heridos tras el colapso de un teatro porteño en un torneo de danza

Al menos 11 personas, cinco de ellas de La Plata, fueron asistidas hoy, en su mayoría menores de edad, como consecuencia de las altas temperaturas y de una serie de incidentes ocurridas en el Teatro Gran Rivadavia del barrio porteño de Floresta, generados por posible sobreventa de entradas para un evento privado.

Los cinco jóvenes de La Plata que debieron ser asistidos de urgencia pertenecen al estudio de danza Alquimia Dance, de 66 entre 165 y 166 (Los Hornos), que estaba listo para competir. Sin embargo, el colapso arruinó los planes y generó momentos de mucha tensión.

Las familias de los chicos aseguraron que “lloraron muchísimo” y que “los organizadores hicieron un desastre”. “Por suerte no fue una tragedia”, agregaron, en tanto que indicaron que al menos dos menores debieron ser hospitalizados pero poco después fueron dados de alta y se encuentran con sus seres queridos.

Se pudo averiguar, una importante cantidad de personas se quedaron sin poder ingresar al reducto de la Avenida Rivadavia al 8600, debido a una posible sobreventa de entradas, lo que generó enojo y gritos.

Personal policial y del SAME se desplazaron a las 14:30, tras llamados al 911 que alertaban sobre que el lugar se encontraba sobrepasado en su capacidad y que varias personas, entre ellas menores, se encontraban descompensadas. En el establecimiento se desarrollaba un evento privado en el que iban a presentarse menores de distintas escuelas de danza.

A raíz de la sobreocupación y las altas temperaturas, varias personas comenzaron a sufrir golpes de calor, motivo por el cual el evento fue suspendido. Se hicieron presentes cuatro ambulancias del SAME y una ambulancia privada.

En total, 11 personas fueron asistidas en el lugar. A raíz de lo ocurrido, desde el Gobierno de la Ciudad se procederá a la clausura del establecimiento, por intermedio de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad, que arribó al teatro.