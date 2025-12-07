Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Micros, recolección y más: así funcionarán los servicios en La Plata durante el feriado del lunes

Micros, recolección y más: así funcionarán los servicios en La Plata durante el feriado del lunes
7 de Diciembre de 2025 | 19:36

Escuchar esta nota

La Comuna detalló de qué manera operarán el sistema de Estacionamiento Medido, el transporte, la recolección de residuos y otros servicios durante el feriado de este lunes 8 de diciembre.

El Municipio precisó que la recolección de residuos será normal y que las líneas municipales del transporte público de pasajeros circularán con cronograma de feriado.

Por otro lado, no se aplicará el sistema de Estacionamiento Medido, aunque sí se realizarán los controles habituales de tránsito y nocturnidad, y el Centro de Atención Municipal (CAM) permanecerá cerrado.

Asimismo, el Servicio de Emergencias SAME atenderá con total normalidad y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) mantendrán guardias de enfermería las 24 horas.

Por su parte, el cementerio estará abierto para visitas de 8:00 a 15:00 y su administración operará de 8:00 a 12:00.

A su vez, el Mercado Bonaerense y el Mercado Regional Mayorista estarán cerrados, mientras que la República de los Niños funcionará normalmente y el Parque Ecológico Municipal abrirá de 7:00 a 20:00.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre

Milei ya echó a casi 60.000 empleados públicos

“Te voy a volar la cabeza”, el grito que paralizó la noche en 9 y 63

Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas

El REM dio una inflación anual del 30% y dólar a $1.473

Diciembre en clave fashion: el mes donde todo se celebra y todo está permitido

Fermentar para vivir mejor: el boom del kéfir, la kombucha y los “alimentos vivos”
+ Leidas

Tragedia en La Plata: ¿quién era el automovilista que perdió el control, chocó contra un árbol y murió?

Médicos se reunieron para celebrar su día y el cumpleaños del Hospital de Niños de La Plata

El Lobo encontró el gol y el Pincha defiende bien

Malas noticias para los hinchas de Estudiantes, en la previa de un nuevo clásico platense

Fuerte advertencia de Aprevide por el uso de pirotecnia en el Bosque

Discrepancias por los cargos en el Bapro: la "solución", entre la creación de cargos y sorteos

Eduardo Domínguez y una prueba ofensiva a horas del clásico: ¿se viene un cambio en la delantera?

FIFA le pidió disculpas a Scaloni por el papelón
Últimas noticias de La Ciudad

Dolor en Los Hornos por la muerte de un querido vecino

VIDEO.- Incidentes y basura por doquier: bronca vecinal tras la primera función de Los Fundamentalistas en La Plata

¡Chau calor agobiante! Temperatura agradable este domingo en La Plata: cómo sigue el tiempo este finde largo

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números de este domingo 7 de diciembre
Deportes
Eduardo Domínguez y una prueba ofensiva a horas del clásico: ¿se viene un cambio en la delantera?
Mundial Junior de Hockey: Las Leoncitas clasificaron a cuartos de final en Chile
Una supercomputadora definió qué selecciones llegan con más chances al Mundial 2026: cómo le irá a Argentina
Boca y Racing empatan 0 a 0 en la definición por el pase a la final del Torneo Clausura
Lewis Hamilton y un récord negativo tras la temporada con Ferrari
Policiales
El enojo de la familia de la víctima de “La Toretto”
Robaron una escuela y un jardín de infantes a pocas cuadras de distancia en La Plata: suspenden el acto de egreso
Tragedia en La Plata: ¿quién era el automovilista que perdió el control, chocó contra un árbol y murió?
Conmoción: un hombre se arrojó al Río de La Plata y murió en Punta Lara
 Asaltaron a una jubilada de 74 años, la maniataron y una mujer fue detenida en Villa Elisa
Información General
La canasta navideña, con "regalito": 27% más cara que el año pasado
Por qué la tinta de los tatuajes puede modificar la eficacia de las vacunas
Intenso tránsito vehicular rumbo a la Costa Atlántica por el fin de semana largo
Más gigante que nunca: Netflix adquiere Warner Bros. en una compra histórica
Los números de la suerte del sábado 6 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
“Argentina, 1985”, gratis por TV a 40 años de la sentencia del Juicio a las Juntas: cuándo y en qué canal
Maxi López volvió a Suiza y enterneció las redes con el reencuentro con su hija
“¡Qué vida complicada!”: Mirtha Legrand acorraló a Guillermina Valdés con preguntas de sus ex
Guerra en la cocina: todos contra todos en "MasterChef"
¿Eleven es pobre?: cuánto ganaron las estrellas de “Stranger Things”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla