Rosario siempre estuvo cerca: más de 300 mil personas abrazaron a Fito en un reencuentro histórico con su ciudad

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El show en el Monumento a la Bandera representó una apuesta por la cultura pública y reafirmó el vínculo del artista con Rosario. El gobernador Pullaro resaltó que “volvió Rosario y la gente buena volvió a tomar los lugares públicos y a disfrutar la ciudad”. Por su parte, el intendente Pablo Javkin destacó que fue “la noche más histórica en cuanto al público y estamos muy contentos"
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Rosario vivió este domingo 15 de marzo un acontecimiento que quedará registrado en la memoria colectiva. El Monumento Nacional a la Bandera no fue solo un escenario, sino el punto de encuentro donde Fito Páez volvió a su ciudad natal en un concierto gratuito y masivo que quedará para siempre en la memoria de las rosarinas y los rosarinos.
Previo al inicio del show -que reunió a más de 300 mil personas-, el gobernador Maximiliano Pullaro destacó que “volvió Rosario; y la gente buena volvió a tomar los lugares públicos y a disfrutar la ciudad y todos los que nos miraban con piedad hace tres años atrás, hoy nos miran con mucha admiración, porque los rosarinos y santafesinos pudimos unirnos y logramos salir de la esa etapa oscura que tanto nos golpeó; y hoy tenemos estas cosas tan hermosas”. A continuación, el gobernador señaló que este tipo de recitales no se ven en muchos lugares de la República Argentina: “tenes que buscar mucho espectáculo de estas características y multitudes de gente que se reúne para disfrutar”. “La mejor etapa de Rosario es la etapa que viene, no sólo por las obras públicas, sino porque todos nos empezamos a juntar, a encontrar, en esta ciudad tan hermosa que nos abrió los brazos”, concluyó Pullaro.
Por su parte, el intendente Pablo Javkin afirmó que "Fito es un hijo de la ciudad que viene a regalarnos su arte y a compartirlo. Va a ser una noche histórica, va a ser la noche más histórica en cuanto al público y estamos muy contentos.
Es un símbolo de lo que Rosario está recuperando. La música nos une y une en un momento en que la ciudad volvió. Y hoy veía a todo el país hablando, viene gente de toda la Argentina, qué bueno que de la piedad pasamos a cierta envidia”.
Acompañaron al gobernador los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y de Cultura, Susana Rueda; quien indicó que “hoy este Monumento, que fue la manifestación del dolor en muchas oportunidades, hoy es la manifestación de la alegría por la cultura pública”.
Tras recorrer escenarios internacionales, el músico regresó al sitio donde nació su historia para ofrecer un espectáculo de formato completo. No fue una presentación más, Fito no cobró honorarios para que todas las personas puedan vivir y sentir la ciudad al ritmo de sus canciones. El show fue posible gracias a San Cristóbal Seguros, La Segunda Seguros, Black Room, Holiday Inn, Canut y Quilmes junto al Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario.
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Fito inició el show con la canción Tema de Piluso y las más de 280 mil personas presentes corearon “Rosario siempre estuvo cerca”; luego realizó un recorrido por sus grandes éxitos, como Tráfico por Katmandú, El Amor Después del Amor, 11 y 6, Yo Vengo a Ofrecer mi Corazón, Fue Amor, La Rueda Mágica, Circo Beat, Brillante sobre el Mic, A rodar mi Vida, Ciudad de Pobres Corazones, Del 63, Mariposa Tecnicolor, entre otros éxitos de su larga carrera.
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