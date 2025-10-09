Hallan jubilada atada y calcinada en su cama tras un incendio en Solano

Conmoción en la Región: iba con dos nenes y su mujer en moto, chocó y murió
Conmoción en la Región: iba con dos nenes y su mujer en moto, chocó y murió
La Libertad Avanza apeló y ahora la Cámara Electoral debe resolver qué posición ocupará Santilli en la lista
Barrio Jardín: el laberinto de Villa Elvira que hizo crecer la clase media
VIDEO.- Minuto de silencio en el entrenamiento de Estudiantes en homenaje a Miguel Russo
Transporte, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata este viernes feriado
Temor y preocupación en La Plata por el avance narco en los barrios vulnerables
La mejor noticia por la salud de Thiago Medina tras estar 28 días internado
"La estoy pasando mal": Mónica Farro habló sobre su estado de salud
EN VIVO.- ¡Hasta siempre Miguel! Camisetas de Boca y Estudiantes en la despedida a Russo
Tras el "robo" de Barracas, Estudiantes tiene otra final: necesita sumar en Córdoba ante Belgrano
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Sube la temperatura este jueves en La Plata: se vienen días de calor y con lluvia a la vista
El premio Nobel de Literatura al final fue para el escritor húngaro László Krasznahorkai
Yacoub Real Estate & Developers: una nueva etapa de crecimiento, innovación y compromiso social
Se rompió el pacto de silencio por el triple asesinato narco en Varela
Otro desenlace sangriento: disparos, fuego y dos mujeres calcinadas
Basta de monotonía y temas repetidos: EL DIA del domingo se renueva
Cuenta DNI del Banco Provincia activó este jueves 9 de octubre 2025 descuentos en un supermercado de La Plata: reintegro, tope y más
Cómo no caer en una trampa con la compra de un departamento a construir
Se supo: Fede Bal reveló cuál fue la primera famosa a la que le fue infiel
VIDEO. La Voz Argentina 2025: uno por uno, todos los finalistas
Día Mundial de la Visión: por qué los menores de 2 años no deben estar frente a las pantallas, según expertos
Anticipan que podría haber complicaciones en casi 100 vuelos de Aerolíneas Argentinas
La morosidad en colegios llega hasta el 30 por ciento en Provincia
Se disparan el blue y el riesgo país con mercados en tensión
Actividades: presentación de trabajo, música, donación de sangre, cine y clases de circo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Una mujer de 77 años fue encontrada este miércoles 10 de agosto calcinada y atada de pies y manos sobre su cama. El hallazgo se produjo tras un incendio sofocado en su vivienda de la localidad bonaerense de San Francisco Solano. Los investigadores intentan determinar si el crimen se produjo durante un robo o por alguna cuestión particular hacia la víctima, según informaron fuentes judiciales y policiales.
La mujer fue identificada por las fuentes como Emilia Carlomagno, una jubilada que vivía sola en una casa situada en Calle 843 entre 891 y 892. Todo se inició a las 5 de la madrugada cuando, tras un llamado de vecinos, bomberos del cuartel de San Francisco Solano llegaron a la vivienda por un incendio.
Cuando apagaron el fuego, que afectó varios ambientes de la casa, los bomberos hallaron el cadáver de Carlomagno tendido sobre su cama. Gran parte de su cuerpo se encontraba calcinado. La víctima presentaba ataduras en sus pies y sus manos, lo que hizo presumir que se había tratado de un crimen.
Un investigador judicial declaró que tendrán que esperar la operación de autopsia para saber si la víctima presenta alguna lesión previa. También buscan determinar si la mujer murió sofocada por el humo o calcinada por el fuego. El mismo informante indicó que Carlomagno vivía sola. La vivienda tenía dos entradas, una por calle 843 y la otra por la avenida 844, que es la principal del centro comercial de San Francisco Solano.
La fuente explicó: "Estamos tratando de investigar por dónde accedieron él o los asesinos y cuál fue el móvil, es decir, si se produjo algún robo o si alguien tenía algún motivo para asesinar a la mujer". El caso es investigado por el fiscal Jorge Saizar, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Quilmes. El fiscal ya ordenó la preservación de la escena para el trabajo de los criminalistas de la Policía Científica y de los peritos en incendio de los Bomberos de Hudson.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí