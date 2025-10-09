Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Hoy salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de 3 millones, premio por línea y un 0Km o $20 millones

Quilmes

Hallan jubilada atada y calcinada en su cama tras un incendio en Solano

Hallan jubilada atada y calcinada en su cama tras un incendio en Solano
9 de Octubre de 2025 | 09:47

Escuchar esta nota

Una mujer de 77 años fue encontrada este miércoles 10 de agosto calcinada y atada de pies y manos sobre su cama. El hallazgo se produjo tras un incendio sofocado en su vivienda de la localidad bonaerense de San Francisco Solano. Los investigadores intentan determinar si el crimen se produjo durante un robo o por alguna cuestión particular hacia la víctima, según informaron fuentes judiciales y policiales.

La mujer fue identificada por las fuentes como Emilia Carlomagno, una jubilada que vivía sola en una casa situada en Calle 843 entre 891 y 892. Todo se inició a las 5 de la madrugada cuando, tras un llamado de vecinos, bomberos del cuartel de San Francisco Solano llegaron a la vivienda por un incendio.

Cuando apagaron el fuego, que afectó varios ambientes de la casa, los bomberos hallaron el cadáver de Carlomagno tendido sobre su cama. Gran parte de su cuerpo se encontraba calcinado. La víctima presentaba ataduras en sus pies y sus manos, lo que hizo presumir que se había tratado de un crimen.

Un investigador judicial declaró que tendrán que esperar la operación de autopsia para saber si la víctima presenta alguna lesión previa. También buscan determinar si la mujer murió sofocada por el humo o calcinada por el fuego. El mismo informante indicó que Carlomagno vivía sola. La vivienda tenía dos entradas, una por calle 843 y la otra por la avenida 844, que es la principal del centro comercial de San Francisco Solano.

La fuente explicó: "Estamos tratando de investigar por dónde accedieron él o los asesinos y cuál fue el móvil, es decir, si se produjo algún robo o si alguien tenía algún motivo para asesinar a la mujer". El caso es investigado por el fiscal Jorge Saizar, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Quilmes. El fiscal ya ordenó la preservación de la escena para el trabajo de los criminalistas de la Policía Científica y de los peritos en incendio de los Bomberos de Hudson.

