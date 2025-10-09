Russo, profeta en su tierra: “‘Luchá, con amor se cura todo", el aliento al histórico utilero de Estudiantes que lo llevó en andas

El fallecimiento de Miguel Ángel Russo generó una profunda conmoción en el mundo del fútbol argentino y, especialmente, en Estudiantes de La Plata, el club donde dio sus primeros pasos y que marcó para siempre su carrera y su vida. Entre los tantos que hoy lo recuerdan, Edgardo “Tony” Llanos, histórico utilero y actual buffetero de la sede social del Pincha, compartió un emotivo testimonio que refleja el cariño y el respeto que el exjugador y DT despertaba en todos los rincones de la institución.

“Miguel es un hijo del club. Todo el mundo se acuerda de aquel partido contra Gremio, cuando con siete jugadores dieron una lección de entrega. Podían jugar contra cuarenta y no iban a perder”, recordó Tony, quien conserva una foto histórica de 1983 donde lleva en andas a Russo campeón con Estudiantes. “Fue el único club donde jugó. Después hizo su carrera como técnico en Lanús, Unión y tantos otros, pero su corazón siempre fue Pincha”, agregó.

Llanos repasó también el compromiso que Russo demostró en los momentos más difíciles del club. “Cuando descendimos, vino y se ofreció para ayudarnos junto al Oveja Américo. Nos devolvió a Primera. Siempre dejó una arca, una vara alta de lo que era sentir la camiseta, el verdadero ADN Pincha”, destacó con orgullo.

Para Tony, Russo representaba los valores más profundos de la escuela de Osvaldo Zubeldía y Carlos Bilardo, esa que hizo de Estudiantes una familia. “Era de los primeros en llegar a entrenar, jugaba al máximo siempre. Ese mediocampo —Russo, Ponce, Trobbiani e Isabela— era una sinfonía de compromiso y talento”, recordó emocionado.

Más allá del fútbol, Llanos también lo evocó como una persona de enorme calidad humana. “El último encuentro que tuve con él fue muy especial. Ya sabía de su enfermedad, pero siempre tenía una palabra de aliento. Yo tuve dos ACV, y me dijo: ‘Luchá, luchá, que con amor se cura todo.’ Ese era Miguel”, contó conmovido.

En cada rincón del club, desde el estadio UNO hasta la vieja sede de calle 53, el recuerdo de Miguel Ángel Russo se mezcla con las anécdotas, los trofeos y las historias compartidas. Fue jugador, referente y símbolo eterno del Pincha. Y, como dice Tony, “toda la gente de Estudiantes sabe lo que fue Miguel”.

OTROS RECUERDOS DE HINCHAS DE ESTUDIANTES

Los testimonios recogidos en la sede del Club Estudiantes de La Plata reflejan el profundo dolor y la gratitud hacia una figura que dejó una marca indeleble, no solo como parte de aquel equipo excepcional de los años '80, sino también por su vínculo con la filosofía de la institución.

Gustavo Marín, un hincha que vivió la época dorada, destacó la trayectoria de Russo, ubicándolo como un eslabón clave en el linaje Pincha. "Es un referente de Estudiantes," aseguró Marín, recordando su etapa formativa y su paso por el equipo de Carlos Salvador Bilardo y Eduardo Luján Manera.

Marín hizo especial énfasis en la mediacancha que integró Russo: "el equipo que condujo Bilardo, con el mediocampo que era Russo, Sabella, Trobbiani y Ponce. Un equipo excepcional." Más allá de su calidad como jugador —incluso llegando a la Selección Nacional con Bilardo—, los hinchas valoran su profundo conocimiento técnico y su adhesión a la línea histórica del club.

"Es un técnico que es de la línea de Bilardo, de Manera, o sea, la misma filosofía," explicó Marín, quien incluso confesó su deseo: "Me hubiera gustado que terminara dirigiendo Estudiantes".

Una persona "Muy Valiosa"

El recuerdo de Russo no se limita a sus logros deportivos, sino también a su calidad humana. Érica, otra hincha de la institución, compartió un emotivo recuerdo de su infancia: "De pequeña ya lo conocía a Miguel, porque mi papá era periodista. Compartíamos muchos sábados a la tarde en el Country, en la vieja casona, donde era la concentración".

Ella lo definió como una "muy buena persona, siempre tan atento," un sentimiento que se extiende por toda la base de socios del club. Su vínculo con la institución se mantuvo fuerte incluso cuando regresó como técnico en el duro momento del ascenso en el '94, una gesta que compartió en dupla con Manera y que hoy es rememorada con orgullo.

Un homenaje pendiente para el "Russo"

Ambos hinchas coincidieron en la necesidad de un reconocimiento formal por parte de la dirigencia del club. Para Érica, es innegociable: "Se lo merece. Él es parte también de la historia del club, como el Tata Brown, como la Bruja, como tantos otros que han pasado por acá".

Gustavo Marín, por su parte, hizo una reflexión sobre la intensidad de los homenajes históricos del club, pidiendo que para Russo no haya "diferenciación" y que se le dé la relevancia que merece, a la altura de otros grandes ídolos.

La desazón del pueblo Pincha se hizo visible incluso en el último adiós. Érica confirmó que "salieron algunas personas desde acá, ya fueron a la Bombonera (lugar del velatorio/despedida), y por lo que estamos viendo en las redes sociales hay bastante hincha también con la camiseta de Estudiantes."

Miguel Ángel Russo se despide, pero su legado como un pilar de la identidad de Estudiantes de La Plata perdura en la memoria de sus hinchas.