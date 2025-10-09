Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Hoy salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de 3 millones, premio por línea y un 0Km o $20 millones

Deportes |El arquero de Rosario Central recordó a las glorias

Fatura Broun y el dolor por Miguel Russo: "Cuando se murió Maradona nos hicieron jugar y lo de ahora también es válido"

Fatura Broun y el dolor por Miguel Russo: "Cuando se murió Maradona nos hicieron jugar y lo de ahora también es válido"
9 de Octubre de 2025 | 12:32

Escuchar esta nota

Jorge “Fatura” Broun volvió a revivir uno de los momentos más tristes de su carrera, aquel 2020 en el que la muerte de Diego Armando Maradona golpeó de lleno al mundo del fútbol como ahora lo es la partida de Miguel Ángel Russo. El arquero recordó cómo vivió esa jornada como jugador de Gimnasia, equipo que por entonces dirigía el propio Diego, y cómo el dolor se mezcló con la obligación de salir a la cancha apenas tres días después del fallecimiento del ídolo.

Me tocó vivirlo con Gimnasia cuando se murió Maradona, pero sin embargo jugamos a los tres días. Pudimos ganar y dedicárselo a él”, expresó Broun, en un repaso que volvió a traer a la memoria aquella tarde en la cancha de Vélez. Fue el 28 de noviembre de 2020, en un contexto atravesado por la pandemia, las restricciones y la conmoción nacional tras la partida del “10”.

El arquero recordó la contradicción emocional de aquel momento: el dolor inmenso de perder no solo a su entrenador, sino a la figura más grande del fútbol argentino, y al mismo tiempo la obligación profesional de competir. “Es válido las dos posturas, pero no lo decide uno”, agregó, en alusión a la decisión de no suspender la fecha en aquel momento, algo que aún genera debate entre los protagonistas ya que ahora sí se suspendió Barracas Central - Boca por decisión de AFA.

Aquel día, Gimnasia derrotó 1-0 a Vélez con gol de Maximiliano Coronel, en un partido cargado de lágrimas y gestos al cielo. “El vestuario era una mezcla de tristeza y emoción. Nadie quería jugar, pero todos queríamos homenajearlo”, recordarían tiempo después varios de los jugadores.

