Daniela Christiansson dijo lo suyo: confesó todas las razones por las que no acompañó a Maxi López a Argentina

Ahora, Daniela Christiansson, la mujer de Maxi López explicó en las redes todos los motivos por los que no pudo viajar al país junto a su familia.

“Por fin... ¡se terminó y gané esta!”, subió en letras blancas. En esa oración resonó un claro desahogo: “Hoy tuve una audiencia importante, y estoy tan aliviada y agradecida por esta victoria”, compartió la modelo sueca tanto en inglés como en español, revelando el misterio alrededor de su presente.

La agenda judicial, sumada a su avanzado embarazo, la retuvo en Europa. “Entre mi nena que últimamente viene con algunos temitas de panza, y la panza que no para de crecer ¡casi siete meses ya !, viajar no es realmente una opción, pero está todo bien”, contó la modelo.

“Ahora, a descansar y enfocarme en mis mini amores”, escribió y se sacó de encima los rumores sobre los rumores que la relación estaba resquebrajada.

Por último, vale destacar que, días antes, Daniela publicó una reflexión atribuida a la autora británica Hazel Satija: “La madurez me ha enseñado que no necesito confrontarlo todo; solo necesito observar en silencio las acciones de las personas y luego poner límites en consecuencia”. Claramente, el mensaje en cuestión, apuntó a la vorágine mediática.