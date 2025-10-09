Duro comentario de Mario Pergolini sobre Fede Bal por sus infinitos romances

Sin vueltas, Mario Pergolini tiró filosos comentarios contra Fede Bal luego de las confesiones que hizo el actor sobre su amplia vida amorosa.

Así, en las últimas semanas, los vínculos sentimentales de Fede volvieron a encender la mecha.

recordemos que, después de ser vinculado con Evelyn Botto, el actor fue visto a los besos con la notera Juli Roque después de la entrega de los premios Martín Fierro.

Asimismo, también se lo relacionó con Victoria Puig, la hija del periodista Alexis Puig.

Pero, ahora parece que Fede Bal se cansó de los escándalos y prefiere mantener vínculos más casuales. Allí, cuando le preguntaron cuántas relaciones sin compromiso tenía al mismo tiempo, el actor respondió con sinceridad: “Estoy muy suelto. Haciéndome cargo de mis deseos, de mi sinceridad”.

Entonces, estas declaraciones no pasaron desapercibidas para Pergolini, quien tomó las palabras de Fede en su programa Otro día perdido y lanzó un par de comentarios.

“Pero… ¿cómo le alcanza el tiempo para tener un montón de vínculos? Yo ya no le creo. Alguna vez a lo mejor fue así, pero no tiene tiempo. ¿Qué, no tiene vida?”, comentó el conductor, visiblemente sorprendido.

Finalmente, como si fuera poco, entre risas, remató: “Yo no creo… si no se compra crema anti paspaduras. ¡Si no, es imposible!”.