Newman quiere hacer historia ante el SIC

Newman, que nunca fue campeón en su historia y perdió todas las finales que disputó estará enfrentando esta tarde desde las 16.40 al SIC en la final del Top 12 de la URBA, partido que se disputará en cancha del CASI y será televisado por la señal ESPN.

Con relación al equipo que derrotó en semifinales a Belgrano 41-24 , el Cardenal no presenta modificaciones. En tanto que su rival, que en la misma instancia superó 13-9 al CASI, se vio obligado a cambiar a Bautista Viero, lesionado.

NEWMAN: 1- Miguel Prince, 2- Marcelo Brandi, 3- Bautista Bosch, 4- Pablo Cardinal, 5- Alejandro Urtubey, 6- Faustino Santarelli, 7- Joaquín de la Vega, 8- Rodrigo Díaz de Vivar, 9- Lucas Marguery, 10- Gonzalo Gutiérrez Taboada, 11- Jerónimo Ulloa, 12- Tomás Keena, 13- Benjamín Lanfranco, 14- Santiago Marolda, 15- Juan Daireaux.

SIC: 1- Marcos Piccinini, 2- Ignacio Bottazzini, 3- Benjamín Chiappe, 4- Ciro Plorutti, 5- Manuel Curuchaga, 6- Andrea Panzarini, 7- Santos Fernández de Oliveira, 8- Tomás Meyrelles, 9- Mateo Albanese, 10- Santiago Pavlovsky, 11- Timoteo Silva, 21- Carlos Pirán (C), 13- Nicanor Acosta, 14- Jacinto Campbell, 15- Bernabé López Fleming.