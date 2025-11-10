Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA

Espectáculos

Jorge Rial renunció en vivo: "Vengo muy golpeado"

Jorge Rial renunció en vivo: "Vengo muy golpeado"
10 de Noviembre de 2025 | 16:45

Escuchar esta nota

Jorge Rial sorprendió en su programa radial "Argenzuela" al anunciar en vivo su renuncia. “Tomé la decisión de dejar la radio. Con mucho dolor porque primero nos va muy bien. Los números que vinieron son espectaculares. Armamos un espacio muy bueno y sólido para dentro y para afuera", anunció.

“Uno también tiene que priorizar un montón de cosas. Yo vengo muy golpeado hace años, ustedes saben, un infarto”, recordó el conductor, quien en 2023 estuvo al borde de la muerte y luego padeció los problemas de su hija Morena con la Justicia.

“En lugar de parar, sumé más cosas. Y no estoy teniendo un tiempo para mí, para descansar un poquito más, para ponerme las pilas, para estar con mi familia. Para un montón de cosas que necesito hacer”, agregó Rial.

"Mi decisión tiene que ver con algo muy personal, costó mucho. Agradezco a las autoridades del grupo que me entendieron y me dieron todas las posibilidades para quedarme de la manera que yo quisiera. Pero me pareció que en los proyectos tengo que estar al 100, si estoy al 50 o 70 no le sirve a nadie", finalizó el conductor.

Desde la emisora, publicaron un mensaje de despedida en redes sociales: “¡Gracias Jorge por estos 5 años de éxito juntos en el aire de Radio 10! El conductor de Argenzuela anunció que por motivos personales a fin de año se despide, aunque seguirá con el programa en C5N. ¡Radio 10 siempre va a ser tu casa, hasta pronto!”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: cómo participar

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

Gimnasia, salvado del descenso, enfrenta al Vélez de Barros Schelotto: formaciones confirmadas, hora y TV

Una semana a pura música y gratis por el 143º aniversario de La Plata: los artistas y el cronograma día por día

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Tigre

La Provincia posterga el vencimiento de varios impuestos

Por qué Eduardo Domínguez se fue sin hablar tras la derrota de Estudiantes ante Tigre

Conmoción en La Plata: mataron a un joven de 22 años a balazos

VIDEO. Desazón albirroja: Estudiantes perdió con Tigre y se quedó sin copa Sudamericana

Dua Lipa, Gallardo y el Changuito "Neymar": los memes más divertidos del Superclásico
Últimas noticias de Espectáculos

Johnny Depp en La Plata: cómo participar de la masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá

Mauro Icardi no suelta: antes de volver a Argentina y sin pagar la cuota alimentaria, le escribió a Wanda Nara

Besos, icónicos escenarios y la "Rocky Run": los días de Nico Vázquez y Dai Fernández en Filadelfia

VIDEO. La tremenda confesión de Karina Jelinek: "Soy tóxica"
La Ciudad
Johnny Depp en La Plata: cómo participar de la masterclass en el Teatro Municipal Coliseo Podestá
Franja Morada denunció fraude y pide repetir la elección en Psicología de la UNLP
Avance de cara a la obra del nuevo Distribuidor de City Bell: estiman terminarla en 2027
Lunes con baja presión en La Plata: a qué barrio afecta y la explicación de Absa
10/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Estudiantes golpeado, Gimnasia salvado y noviembre de definiciones
Policiales
Accidente en ruta 2: un herido y un conductor alcoholizado a la altura de Samborombón
Motociclista perdió la vida tras un violento choque con un camión en el límite entre La Plata y Berisso
Conmoción en La Plata: mataron a un joven de 22 años a balazos
VIDEO.- "¡Pegale un tiro! ¡Pegale un tiro!": el salvaje ataque de motochorros armados a una joven en La Plata
Se reanuda el proceso contra Makintach: declaran los jueces Savarino y Di Tomasso
Información General
Microsoft y la Justicia bonaerense firmaron un inédito acuerdo de colaboración en IA
Identifican un gen argentino: un linaje genético que se originó hace más de 8.000 años
Solos por elección: cada vez más personas eligen vivir sin una pareja estable
Detectan un aumento de testaferros en la compra de armas de fuego
'La Noche de los Museos' en Buenos Aires con récord de visitantes
Deportes
Cuatro bajas de peso en la Selección para el amistoso con Angola: los motivos
Gimnasia, salvado del descenso, enfrenta al Vélez de Barros Schelotto: formaciones confirmadas, hora y TV
¿A quién convocó Scaloni tras desafectar a cuatro "pesos pesados" para jugar contra Angola?
El fútbol femenino de Estudiantes seguirá un año más en la B: perdió en semifinales
Así festejó Zaniratto la permanencia de Gimnasia en Primera: "Vamos, Loboooooo"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla