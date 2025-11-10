Jorge Rial renunció en vivo: "Vengo muy golpeado"

Jorge Rial sorprendió en su programa radial "Argenzuela" al anunciar en vivo su renuncia. “Tomé la decisión de dejar la radio. Con mucho dolor porque primero nos va muy bien. Los números que vinieron son espectaculares. Armamos un espacio muy bueno y sólido para dentro y para afuera", anunció.

“Uno también tiene que priorizar un montón de cosas. Yo vengo muy golpeado hace años, ustedes saben, un infarto”, recordó el conductor, quien en 2023 estuvo al borde de la muerte y luego padeció los problemas de su hija Morena con la Justicia.

“En lugar de parar, sumé más cosas. Y no estoy teniendo un tiempo para mí, para descansar un poquito más, para ponerme las pilas, para estar con mi familia. Para un montón de cosas que necesito hacer”, agregó Rial.

"Mi decisión tiene que ver con algo muy personal, costó mucho. Agradezco a las autoridades del grupo que me entendieron y me dieron todas las posibilidades para quedarme de la manera que yo quisiera. Pero me pareció que en los proyectos tengo que estar al 100, si estoy al 50 o 70 no le sirve a nadie", finalizó el conductor.

Desde la emisora, publicaron un mensaje de despedida en redes sociales: “¡Gracias Jorge por estos 5 años de éxito juntos en el aire de Radio 10! El conductor de Argenzuela anunció que por motivos personales a fin de año se despide, aunque seguirá con el programa en C5N. ¡Radio 10 siempre va a ser tu casa, hasta pronto!”.