Se define el super Cartonazo: pozo de $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

Se define hoy la ronda del Súper Cartonazo, que se juega por un súper pozo de $9.000.000. Así, tras quedar vacante, sumó dos millones en lugar de uno, como ocurre habitualmente. Además, está la chance de ganar $300.000 por la línea y un auto cero kilómetro o $20.000.000 si se presentan 5 cupones que se publican todos los domingos.
De esta forma, el pozo principal del juego tradicional de EL DIA pasó a tener $9.000.000 en la jugada que comenzó el pasado jueves con la entrega del cartón gratis junto a la edición impresa de este diario, y que termina este martes. Lo cierto es que quien logre sumar 15 aciertos se transforma en ganador del juego.
LOS NÚMEROS DEL MARTES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2025:
Si el ganador presenta el cartón con los quince aciertos y cinco cupones distintos que se publican desde el mes pasado los domingos en el diario EL DIA, se podrá optar entre un auto Renault modelo Kwid Zen 1.0 L. o $20.000.000.
En caso que al mismo tiempo se presenten dos o más ganadores del pozo principal con los cinco cupones, se repartirán el monto de dinero. Lo mismo con el atractivo del premio por la línea completa.
El pozo récord del Súper Cartonazo llegó a sumar 10.000.000 de pesos, premio que fue ganado por dos lectores (cada uno se llevó la mitad) a principios de septiembre.
Los ganadores de diferentes ediciones del Súper Cartonazo contaron que usaron el premio para reparaciones de la casa o el coche, compromisos de pareja, sueños, pago de deudas y hasta reuniones con familiares y amigos.
