Desregulan las cuotas de los colegios privados: ya no necesitan autorización para aumentar aranceles
Desregulan las cuotas de los colegios privados: ya no necesitan autorización para aumentar aranceles
Tolosa, otra vez bajo fuego: quién era y qué se sabe del joven de 22 años que mataron a balazos ¿por una gorra?
Gimnasia se ilusiona con los playoff: ¿qué resultados tienen que darse en la última fecha?
¡A aprovechar el sol de la mañana! Rige alerta por tormentas fuertes en La Plata, ¿a qué hora llegan?
Tic Tac: Johnny Depp llegó al país y se prepara para su visita a La Plata
Se define el super Cartonazo: pozo de $9.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Salvajes en La Plata: una jubilada fue golpeada y asaltada por delincuentes
La antesala de otro paro docente universitario de 3 días en el final del año: cómo afecta a la UNLP
Inscriben para aprender múltiples oficios en La Plata: cuáles son, cómo anotarse y requisitos
La Patente se pagará en 10 cuotas el próximo año: lo que hay que saber
Todos los detalles del nuevo distribuidor de la Autopista en City Bell: se presentaron 26 empresas
Caja de Médicos: modificaron la fórmula para pagar las jubilaciones
Los números de la suerte del martes 11 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Inundaciones: la Provincia reclama a Nación fondos para obra del Salado
Actividades: recorrido de museos, odontología en Capital Chica, viaje a Tigre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El martes en La Plata amaneció a pleno sol, pero los planes del tiempo para La Plata y alrededores serían otros, según el Servicio Meteorológico Nacional, ya que hacia la tarde se esperan chaparrones y a la noche tormentas fuertes. La temperatura, en tanto, será de 15 la mínima y 26 la máxima.
En ese marco el SMN emitió un alerta amarillo que implica que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.
Estas tormentas “podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h.
Se indico que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.
Para el miércoles se esperan considerables mejoras con cielo parcialmente nublado a algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 13 grados y máxima de 25.
En tanto que para el jueves se aguarda cielo despejado, vientos leves y temperatura mínima de 14 grados y máxima de 25. de acuerdo con el organismo meteorológico.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí