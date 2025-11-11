¡A aprovechar el sol de la mañana! Rige alerta por tormentas fuertes en La Plata, ¿a qué hora llegan?

El martes en La Plata amaneció a pleno sol, pero los planes del tiempo para La Plata y alrededores serían otros, según el Servicio Meteorológico Nacional, ya que hacia la tarde se esperan chaparrones y a la noche tormentas fuertes. La temperatura, en tanto, será de 15 la mínima y 26 la máxima.

En ese marco el SMN emitió un alerta amarillo que implica que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”.

Estas tormentas “podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h.

Se indico que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.

Cómo sigue la semana en La Plata

Para el miércoles se esperan considerables mejoras con cielo parcialmente nublado a algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 13 grados y máxima de 25.

En tanto que para el jueves se aguarda cielo despejado, vientos leves y temperatura mínima de 14 grados y máxima de 25. de acuerdo con el organismo meteorológico.