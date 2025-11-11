La muerte de Maradona: declaran Dalma y Gianinna en el jury a Makintach en La Plata

Desregulan las cuotas de los colegios privados: ya no necesitan autorización para aumentar aranceles
Desregulan las cuotas de los colegios privados: ya no necesitan autorización para aumentar aranceles
El jury de enjuiciamiento contra la jueza suspendida Julieta Makintach que se lleva adelante en La Plata, por el escándalo en el documental grabado durante el debate por la muerte de Diego Armando Maradona, continúa hoy con importantes declaraciones como las de Dalma, Gianinna y una amiga de la acusada. Además, la magistrada solicitó volver a declarar.
Este martes a partir de las 9.00 se dará inicio a una nueva audiencia en el Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, de 7 y 49, donde en pocos días se sabrá si Makintach continúa con el legado familiar o si la destituyen.
Se espera que este martes sea una de las jornadas relevantes en el jury, debido a que dos de las hijas de Maradona, Dalma y Gianinna, junto con la amiga de la infancia que la incentivó a realizar el documental prestarán testimonial. A su vez, Makintach solicitó volver a declarar.
En las últimas horas la acusada se denunció por falso testimonio agravado a su par el juez Maximiliano Savarino luego de su exposición frente al jurado.
Darío Saldaño, abogado de la magistrada, informó que la medida fue tomada luego de que Savarino señalara en su declaración que no había observado que había personas filmando dentro de la sala durante la primera audiencia, cuando supuestamente fueron avisados de esas presencias.
