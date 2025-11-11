Un ciclo cumplido

El ciclo de Eduardo Domínguez como técnico de Estudiantes parece estar cumplido. El Barba se encuentra al frente del equipo desde el 6 de marzo de 2023, cuando se oficializó la salida de Abel Balbo.

En la actualidad, Domínguez es el entrenador que lleva más tiempo al frente de un plantel como entrenador en el fútbol argentino lo que habla que hizo las cosas bien durante casi tres temporadas.

A tal punto que Domínguez llevó a Estudiantes a volver a campeonar después de trece años con la obtención de la Copa Argentina 2023 tras vencer en la final a Defensa y Justicia.

En el primer semestre del año siguiente obtuvo la Copa de la Liga Profesional. A fines del 2024 consiguió el Trofeo de Campeones tras superar a Vélez por 3 a 0.

De este modo. Eduardo Domínguez superó a Alejandro Sabella con lo que se convirtió en el segundo entrenador de Estudiantes en obtener mayor cantidad de títulos en la historia del fútbol profesional del club, quedando por debajo de Osvaldo Zubeldía.

A mediados del presente año, Domínguez pareció tambalear con la derrota sufrida frente al Vélez de los mellizos Barros Schelotto por la Supercopa Internacional, en el estadio de Independiente.

A lo largo de su estadía también tuvo buenas y malas participaciones en el campo internacional con el conjunto albirrojo. En este caso para el año que viene, Estudiantes podría clasificar para la Copa Libertadores de América, única opción, en el supuesto que se consagre campeón del presente torneo Clausura.

Sería un golpe duro para Estudiantes no ser parte de una certamen de la CONMEBOL. Además todavía no se aseguró un lugar en los playoffs, que se puso más difícil con la derrota ante Tigre, en Victoria, por lo que tendrá que definir en la última fecha, cuando reciba a Argentinos, en UNO.

El último semestre del Estudiantes de Eduardo Domíguez no ha sido bueno por el contrario los números han sido adversos por lo que se lo empezó a cuestionar al margen que el público pincharrata apuntó contra los jugadores, que fueron elegidos por el propio entrenador y la secretaria técnica del fútbol de club.

A esta altura, Estudiantes cuenta con un plantel caro, pero por ejemplo no tiene un reemplazante natural de Guido Carrillo, ya que en el caso de Lucas Alario nunca estuvo a la altura del delantero nacido en Magdalena.

Además durante el ciclo Domínguez llegaron jugadores que sobrepoblaron puestos en la cancha con relación a otros donde escaciaron, que se hicieron sentir a la hora de lesiones o sanciones reglamentarias.

El propio Lucas Alario, Facundo Farias, Ezequiel Piovi, Leonado Suárez, que llegó desde México y prácticamente no fue parte del equipo, Ramiro Funes Mori, Alexis Castro y Eric Meza dejaron mucho que desear más allá de tener algunos nombre rutilantes.

Un párrafo aparte para Cristian Medina, que desembarcó en el club debido a los aportes externos del empresario estadounidense Foster Gillett tampoco rindió como se esperaba; aunque en los últimos partidos levantó su nivel, pero uno de los jugadores mejores pagos del fútbol argentino, no ha podido marcar un gol con la camiseta albirroja pese a ser un mediocampista que pisa el área.

En otro sentido, Domínguez estuvo acertado en promover a jugadores juveniles cuando el propio técnico consideraba oportuno ser parte del equipo: Román Gomez, Mikel Amondaraín, Fabricio Pérez y Joaquín Tobio Burgos le aportaron aires renovados.

En lo que se refiere a la relación entre Eduardo Domínguez y el actual presidente del club, Juan Sebastián Verón no ha sido la mejor y por el momento navegó sobre aguas turbulentas.

La temporada está apunto de terminar. A Eduardo Domínguez se le vence el contrato el próximo 31 de diciembre. Será hora que ambas partes se siente a conversar. Es sabido que el Barba ha tenido ofertas de equipos del exterior e inclusive se lo menciona en Boca, ya que es bien visto por Juan Román Riquelme por la gran relación que lo une con Carlos Banchi -suegro de Domínguez al estar casado con su hija Benda- para ser el técnico, que dejó vacante Miguel Angel Russo tras su muerte y que ahora de manera interna está siendo ocupado por Claudio Ubeda.

La sensación es que el ciclo de Eduardo Domínguez como entrenador de Estudiantes está cumplido al margen de lo que suceda con el futuro del torneo Clausura.