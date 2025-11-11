Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA

Deportes |OPINIÓN

Un ciclo cumplido

Adrián D’Amelio

Adrián D’Amelio
adamelio@eldia.com

11 de Noviembre de 2025 | 03:01
Edición impresa

El ciclo de Eduardo Domínguez como técnico de Estudiantes parece estar cumplido. El Barba se encuentra al frente del equipo desde el 6 de marzo de 2023, cuando se oficializó la salida de Abel Balbo.

En la actualidad, Domínguez es el entrenador que lleva más tiempo al frente de un plantel como entrenador en el fútbol argentino lo que habla que hizo las cosas bien durante casi tres temporadas.

A tal punto que Domínguez llevó a Estudiantes a volver a campeonar después de trece años con la obtención de la Copa Argentina 2023 tras vencer en la final a Defensa y Justicia.

En el primer semestre del año siguiente obtuvo la Copa de la Liga Profesional. A fines del 2024 consiguió el Trofeo de Campeones tras superar a Vélez por 3 a 0.

De este modo. Eduardo Domínguez superó a Alejandro Sabella con lo que se convirtió en el segundo entrenador de Estudiantes en obtener mayor cantidad de títulos en la historia del fútbol profesional del club, quedando por debajo de Osvaldo Zubeldía.

A mediados del presente año, Domínguez pareció tambalear con la derrota sufrida frente al Vélez de los mellizos Barros Schelotto por la Supercopa Internacional, en el estadio de Independiente.

A lo largo de su estadía también tuvo buenas y malas participaciones en el campo internacional con el conjunto albirrojo. En este caso para el año que viene, Estudiantes podría clasificar para la Copa Libertadores de América, única opción, en el supuesto que se consagre campeón del presente torneo Clausura.

Sería un golpe duro para Estudiantes no ser parte de una certamen de la CONMEBOL. Además todavía no se aseguró un lugar en los playoffs, que se puso más difícil con la derrota ante Tigre, en Victoria, por lo que tendrá que definir en la última fecha, cuando reciba a Argentinos, en UNO.

El último semestre del Estudiantes de Eduardo Domíguez no ha sido bueno por el contrario los números han sido adversos por lo que se lo empezó a cuestionar al margen que el público pincharrata apuntó contra los jugadores, que fueron elegidos por el propio entrenador y la secretaria técnica del fútbol de club.

A esta altura, Estudiantes cuenta con un plantel caro, pero por ejemplo no tiene un reemplazante natural de Guido Carrillo, ya que en el caso de Lucas Alario nunca estuvo a la altura del delantero nacido en Magdalena.

Además durante el ciclo Domínguez llegaron jugadores que sobrepoblaron puestos en la cancha con relación a otros donde escaciaron, que se hicieron sentir a la hora de lesiones o sanciones reglamentarias.

El propio Lucas Alario, Facundo Farias, Ezequiel Piovi, Leonado Suárez, que llegó desde México y prácticamente no fue parte del equipo, Ramiro Funes Mori, Alexis Castro y Eric Meza dejaron mucho que desear más allá de tener algunos nombre rutilantes.

Un párrafo aparte para Cristian Medina, que desembarcó en el club debido a los aportes externos del empresario estadounidense Foster Gillett tampoco rindió como se esperaba; aunque en los últimos partidos levantó su nivel, pero uno de los jugadores mejores pagos del fútbol argentino, no ha podido marcar un gol con la camiseta albirroja pese a ser un mediocampista que pisa el área.

 

Domínguez asumió como entrenador de Estudiantes, en marzo de 2023

 

En otro sentido, Domínguez estuvo acertado en promover a jugadores juveniles cuando el propio técnico consideraba oportuno ser parte del equipo: Román Gomez, Mikel Amondaraín, Fabricio Pérez y Joaquín Tobio Burgos le aportaron aires renovados.

En lo que se refiere a la relación entre Eduardo Domínguez y el actual presidente del club, Juan Sebastián Verón no ha sido la mejor y por el momento navegó sobre aguas turbulentas.

La temporada está apunto de terminar. A Eduardo Domínguez se le vence el contrato el próximo 31 de diciembre. Será hora que ambas partes se siente a conversar. Es sabido que el Barba ha tenido ofertas de equipos del exterior e inclusive se lo menciona en Boca, ya que es bien visto por Juan Román Riquelme por la gran relación que lo une con Carlos Banchi -suegro de Domínguez al estar casado con su hija Benda- para ser el técnico, que dejó vacante Miguel Angel Russo tras su muerte y que ahora de manera interna está siendo ocupado por Claudio Ubeda.

La sensación es que el ciclo de Eduardo Domínguez como entrenador de Estudiantes está cumplido al margen de lo que suceda con el futuro del torneo Clausura.

LEA TAMBIÉN

Domínguez en jaque y con futuro incierto
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

VIDEO. Gimnasia pasó del desahogo a la ilusión

Domínguez en jaque y con futuro incierto

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Violento capítulo en la interna de Camioneros

¿Principio de revelación? Cómo Milei revirtió su suerte

Caja de Médicos: modificaron la fórmula para pagar las jubilaciones

Milei trató de “ladrón” a un exvice K de Economía

VIDEO. Aprehendieron al hincha que le tiró un martillo al árbitro
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Gimnasia pasó del desahogo a la ilusión

Virtudes recuperadas en la tarde más linda del año

“El objetivo de la permanencia ya quedó atrás”

Nicolás Barros Schelotto tuvo su tarde soñada
Espectáculos
“El sobreviviente”: el clásico de Arnold, remasterizado para tiempos de IA
Espejo invertido: de Italia a Argentina, con una obra argentina en idioma italiano
Tic Tac: Johnny Depp llegó al país y se prepara para su visita a La Plata
“Pimpollitos”: secretos, risas y una primavera rabiosa
“División Palermo” “se hace sola”
Policiales
Tolosa, otra vez bajo fuego: mataron a balazos a un joven de 22 años
Jury a Makintach: “Es mala persona y miente”
La Justicia investiga un impactante siniestro vial
Un motociclista perdió la vida tras ser embestido por un camión
Nuevos rastrillajes por la búsqueda de Loan
Política y Economía
Menos riesgo país: acciones en alza y dólar estable
Nación empezó en la búsqueda de consenso con gobernadores
Reunión clave por la deuda de Nación a CABA
Abren sobres para licitar el nuevo distribuidor de la Autopista en City Bell
Milei trató de “ladrón” a un exvice K de Economía
La Ciudad
Se disparó la salida de autos 0 KM pero los usados siguen estables
Jubilados hacen malabares para comprar los medicamentos
Comienza otro paro docente universitario de 3 días en el final del año
La Plata y La Feliz unidas por un desafío solidario
Todo listo para el gran premio Dardo Rocha

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla