Reunión clave por la deuda de Nación a CABA

El ministro de Economía, Luis Caputo, recibe al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en un encuentro del que no participaría Santilli
El ministro de Economía, Luis Caputo, recibirá hoy a Jorge Macri, en medio de los reclamos del jefe de Gobierno porteño por los fondos que le adeuda la Nación a la ciudad de Buenos Aires en materia de coparticipación.
El intercambio tendrá lugar a las 10 en el Palacio de Hacienda e incluirá la asistencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
En la previa, el referente del PRO había reclamado en declaraciones televisivas que, “como toda obligación de pagar, el acuerdo tiene que estar en el Presupuesto”.
Si bien los diputados del PRO firmaron el dictamen del oficialismo respecto de la Ley de leyes, marcaron sus diferencias al respecto.
El entendimiento que reclama el alcalde porteño implica un goteo automático del 1,40% de los fondos, que se realiza a diario, y un 1,55% que se efectúa vía transferencias semanales. Es este último punto el que para Macri se está incumpliendo y por eso propone incorporarlo en la previsión de ingresos y gastos de 2026.
Concretamente, el jefe de Gobierno capitalino detectó demoras en los pagos semanales, aunque evitó una confrontación directa luego de haber recuperado el vínculo con el presidente, Javier Milei, quien en ocasión del Te Deum del 25 de mayo le negó el saludo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.
“Entiendo que los últimos meses han sido difíciles para el Gobierno nacional, así que un atraso es aceptable, pero son números muy grandes. Espero que podamos encontrar destrabarlos rápidamente”, advirtió Macri en las últimas horas, y alertó: “Para mí, cumplir o incumplir un fallo de la Corte no es un dato menor”.
Mientras, en la sede del gobierno porteño ven con esperanza el desembarco de Diego Santilli en el Ministerio del Interior, al que consideran uno de los propios.
Sin embargo, hasta ayer no estaba previsto que el flamante funcionario se sume al encuentro entre Caputo y Macri.
