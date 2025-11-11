Violento capítulo en la interna de Camioneros

Abren sobres para licitar el nuevo distribuidor de la Autopista en City Bell
Tolosa, otra vez bajo fuego: mataron a balazos a un joven de 22 años
Tic Tac: Johnny Depp llegó al país y se prepara para su visita a La Plata
Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: cómo participar
Inundaciones: la Provincia reclama a Nación fondos para obra del Salado
Comienza otro paro docente universitario de 3 días en el final del año
Caja de Médicos: modificaron la fórmula para pagar las jubilaciones
Actividades: recorrido de museos, odontología en Capital Chica, viaje a Tigre
Conversatorio sobre la violencia obstétrica y parto respetado
Un motociclista perdió la vida tras ser embestido por un camión
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Lo que empezó como un distendido partido de fútbol de fin de semana entre trabajadores afiliados al sindicato de Camioneros, terminó de la peor manera, con un brutal batalla campal que incluyó empujones, trompadas y patadas en la cabeza a hombres tendidos sobre el césped del Club Argentino de Merlo.
Parte del violento episodio quedó registrado en varias imágenes que se viralizaron en las redes sociales. En ellas se ven dos bandos bien diferenciados. Los violentos integrarían además las barras bravas de Argentino de Merlo y también pertenecerían a un sector de Los Borrachos del Tablón, la barra de River.
Lo que no se advierte en los registros es el motivo de fondo que estaría detrás del feroz enfrentamiento y que tendría que ver con las diferencias internas entre Hugo Moyano, histórico secretario general de Camioneros, y su hijo Pablo, de quien está distanciado y permanece fuera del gremio, pero con una fuerte influencia a partir de dirigentes que le responden.
Según trascendió, el partido que terminó en salvaje pelea fue organizado por Jerónimo Moyano, otro de los hijos de Hugo, que sí está alineado con su padre. Una de las facciones que chocó en Merlo respondería a él, mientras que la otra reportaría al sector de Pablo Moyano y Marcelo “Feúcho” Aparicio.
Aparicio viene de sufrir las bajas de Claudio Balazic y Paulo Villegas, dos dirigentes cercanos a él que habrían sido echados de Camioneros por orden del líder del gremio. Balzic y Villegas aparecen apuntados en una supuesta estafa al hotel que administra el sindicato en Mar del Plata, como parte de una causa que investiga un presunto fraude por unos 10 millones de dólares.
LE PUEDE INTERESAR
La Patente se pagará en 10 cuotas el próximo año
LE PUEDE INTERESAR
Inundaciones: la Provincia reclama a Nación fondos para obra del Salado
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí