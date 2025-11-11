Violento capítulo en la interna de Camioneros

Lo que empezó como un distendido partido de fútbol de fin de semana entre trabajadores afiliados al sindicato de Camioneros, terminó de la peor manera, con un brutal batalla campal que incluyó empujones, trompadas y patadas en la cabeza a hombres tendidos sobre el césped del Club Argentino de Merlo.

Parte del violento episodio quedó registrado en varias imágenes que se viralizaron en las redes sociales. En ellas se ven dos bandos bien diferenciados. Los violentos integrarían además las barras bravas de Argentino de Merlo y también pertenecerían a un sector de Los Borrachos del Tablón, la barra de River.

Lo que no se advierte en los registros es el motivo de fondo que estaría detrás del feroz enfrentamiento y que tendría que ver con las diferencias internas entre Hugo Moyano, histórico secretario general de Camioneros, y su hijo Pablo, de quien está distanciado y permanece fuera del gremio, pero con una fuerte influencia a partir de dirigentes que le responden.

Según trascendió, el partido que terminó en salvaje pelea fue organizado por Jerónimo Moyano, otro de los hijos de Hugo, que sí está alineado con su padre. Una de las facciones que chocó en Merlo respondería a él, mientras que la otra reportaría al sector de Pablo Moyano y Marcelo “Feúcho” Aparicio.

Aparicio viene de sufrir las bajas de Claudio Balazic y Paulo Villegas, dos dirigentes cercanos a él que habrían sido echados de Camioneros por orden del líder del gremio. Balzic y Villegas aparecen apuntados en una supuesta estafa al hotel que administra el sindicato en Mar del Plata, como parte de una causa que investiga un presunto fraude por unos 10 millones de dólares.