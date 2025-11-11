Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA

La Ciudad |Fue aprobado por la asamblea general ordinaria

Caja de Médicos: modificaron la fórmula para pagar las jubilaciones

Caja de Médicos: modificaron la fórmula para pagar las jubilaciones
11 de Noviembre de 2025 | 01:20
Edición impresa

En la última asamblea de la Caja de Médicos de la provincia de Buenos Aires se aprobó modificar la fórmula de pago de jubilaciones y pensiones y aumentar el aporte de los profesionales activos.

Desde enero de 2026, la Unidad Galeno Previsional se actualizará bimestralmente mediante una fórmula combinada, que tomará como referencia el promedio entre la variación del 100 por ciento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el 100 por ciento del aumento salarial determinado en paritarias para los profesionales de la salud (Ley 10.471). Esta actualización permitirá vincular los ingresos previsionales al comportamiento de la inflación y a la realidad salarial del sector.

Por otra parte, la Asamblea resolvió incrementar en un 5% la Escala de Aportes vigente, medida que entró en vigencia desde este mes. Este ajuste apunta a sostener el equilibrio financiero del sistema y garantizar la sustentabilidad del régimen previsional médico a largo plazo.

Cabe indicar qué entre activos y beneficiarios, las medidas de la Caja de Médicos impactan en unos 80.000 profesionales de la salud.

Se destacó que en la asamblea participó el 92 por ciento de los asambleístas autorizados para participar de la Asamblea General.

Estuvieron presentes veedores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia y una escribana pública.

LE PUEDE INTERESAR

Actividades: recorrido de museos, odontología en Capital Chica, viaje a Tigre

LE PUEDE INTERESAR

Conferencia de un arquitecto suizo en Casa Curutchet

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Jubilados hacen malabares para comprar los medicamentos

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

VIDEO. Gimnasia pasó del desahogo a la ilusión

Domínguez en jaque y con futuro incierto

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

¿Principio de revelación? Cómo Milei revirtió su suerte

Caja de Médicos: modificaron la fórmula para pagar las jubilaciones

Violento capítulo en la interna de Camioneros

Virtudes recuperadas en la tarde más linda del año

VIDEO. Aprehendieron al hincha que le tiró un martillo al árbitro
Últimas noticias de La Ciudad

Se disparó la salida de autos 0 KM pero los usados siguen estables

Jubilados hacen malabares para comprar los medicamentos

Comienza otro paro docente universitario de 3 días en el final del año

La Plata y La Feliz unidas por un desafío solidario
Espectáculos
“El sobreviviente”: el clásico de Arnold, remasterizado para tiempos de IA
Espejo invertido: de Italia a Argentina, con una obra argentina en idioma italiano
Tic Tac: Johnny Depp llegó al país y se prepara para su visita a La Plata
“Pimpollitos”: secretos, risas y una primavera rabiosa
“División Palermo” “se hace sola”
Policiales
Tolosa, otra vez bajo fuego: mataron a balazos a un joven de 22 años
Jury a Makintach: “Es mala persona y miente”
La Justicia investiga un impactante siniestro vial
Un motociclista perdió la vida tras ser embestido por un camión
Nuevos rastrillajes por la búsqueda de Loan
Información General
El cometa interestelar: se acerca y genera fascinación
Murió el polémico pionero del ADN James Watson
Arrancó la Cumbre del Clima en el Amazonas
ARBA confirmó que en 2026 la patente pasará a pagarse mensualmente
Microsoft y la Justicia bonaerense firmaron un inédito acuerdo de colaboración en IA
Deportes
VIDEO. Gimnasia pasó del desahogo a la ilusión
Virtudes recuperadas en la tarde más linda del año
“El objetivo de la permanencia ya quedó atrás”
Nicolás Barros Schelotto tuvo su tarde soñada
“Cuando vi que entró fue pura emoción”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla