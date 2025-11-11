Abren sobres para licitar el nuevo distribuidor de la Autopista en City Bell
Tolosa, otra vez bajo fuego: mataron a balazos a un joven de 22 años
Tic Tac: Johnny Depp llegó al país y se prepara para su visita a La Plata
Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA: cómo participar
Inundaciones: la Provincia reclama a Nación fondos para obra del Salado
Comienza otro paro docente universitario de 3 días en el final del año
Caja de Médicos: modificaron la fórmula para pagar las jubilaciones
Actividades: recorrido de museos, odontología en Capital Chica, viaje a Tigre
Conversatorio sobre la violencia obstétrica y parto respetado
Un motociclista perdió la vida tras ser embestido por un camión
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Desde mañana y hasta el viernes se realizará la medida de fuerza para reclamar paritarias y el presupuesto del sector
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) realizará desde mañana un paro nacional de 72 horas, tras conocerse los resultados de la consulta nacional a la comunidad universitaria.
La medida fue aprobada por amplia mayoría en el Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de la federación, que agrupa a sindicatos de docentes de universidades de todo el país. Según informaron, la jornada de lucha busca visibilizar la crítica situación presupuestaria que atraviesan las instituciones y exigir respuestas concretas al Gobierno nacional.
Al paro se adhiere la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (Adulp), por lo que se prevé que la medida afectará a todos los colegios preuniversitarios (Nacional, Liceo, Bachillerato de Bellas Artes y Anexa) y a un grupo de las facultades de la Universidad Nacional de La Plata.
Cabe indicar que los nodocentes no acompañarán la medida de fuerza, razón por la cual las unidades académicas estarán abiertas.
Según se informa en Conadu y Adulp, hubo acuerdo unánime en condicionar el inicio del ciclo lectivo 2026 si no se avanza con la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada pero aún sin ejecución efectiva. También se definió judicializar el reclamo por la falta de apertura de paritarias, en articulación con el Frente Sindical Universitario.
Desde Conadu señalaron que la falta de actualización salarial y la ausencia de un presupuesto adecuado “ponen en riesgo la continuidad del sistema universitario público, gratuito y de calidad”.
LE PUEDE INTERESAR
La Plata y La Feliz unidas por un desafío solidario
LE PUEDE INTERESAR
Todo listo para el gran premio Dardo Rocha
El paro de esta semana se inscribe en un contexto de creciente malestar en las universidades nacionales, donde persisten los reclamos por salarios depreciados, caída de becas y retrasos en partidas destinadas a infraestructura, investigación y extensión.
Este año hubo cerca de 30 días de protestas, entre paros, marchas y distintas acciones de visibilización del conflicto en las casas de altos estudios de la Ciudad y el país, impulsadas por el frente sindical universitario en la mayoría de los casos.
“Estamos en un momento decisivo: sin financiamiento no hay universidad posible”, expresaron los representantes sindicales, quienes anticiparon que las medidas de fuerza podrían profundizarse si el Gobierno mantiene su postura de desfinanciamiento del sistema universitario.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí