Una jubilada fue golpeada y asaltada por delincuentes

Una mujer de 66 años fue asaltada el pasado domingo cuando caminaba por calle 513 en dirección hacia 13, en la localidad de Ringuelet. Al llegar entre 6 y 7, dos hombres a bordo de una motocicleta de gran porte subieron a la vereda y la empujaron contra la persiana de un comercio. En un movimiento rápido y violento, le arrebataron la mochila que llevaba al hombro. En su interior tenía un teléfono celular, un par de anteojos, un juego de llaves, tarjetas y algunos elementos personales. La víctima, sorprendida y asustada, no pudo hacer más que ver cómo los agresores escapaban en dirección descendente hacia calle 1.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 y es investigado como un robo bajo la modalidad de motochorro. Testigos aportaron que los atacantes vestían ropa oscura y parecían “adolescentes”. Mientras tanto, los vecinos de Ringuelet renovaron su pedido a las autoridades de tomar acciones para ponerle un freno a la delincuencia.