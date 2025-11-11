Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

La Justicia investiga un impactante siniestro vial

La Justicia investiga un impactante siniestro vial

La víctima denunció que el taxista lo dejó inconsciente en el hospital

11 de Noviembre de 2025 | 02:04
Edición impresa

Un violento accidente ocurrido en la madrugada del pasado sábado volvió a poner en foco la imprudencia al volante y las falencias en la asistencia posterior a las víctimas. Un joven de Los Hornos y de 22 años denunció que fue brutalmente embestido por un taxi mientras caminaba por la calle 72 entre 145 y 146, y de milagro logró sobrevivir. La causa está caratulada como “lesiones culposas” y bajo investigación judicial, mientras los investigadores analizan las cámaras de seguridad que registraron el hecho.

De acuerdo con el parte policial, el siniestro se produjo alrededor de las 6:07, cuando la víctima caminaba por la zona y fue impactada por un vehículo. El golpe fue tan fuerte que el joven salió despedido unos metros y cayó violentamente sobre el asfalto. En las imágenes de una cámara de seguridad se observa con claridad el momento en que el taxi lo embiste y la víctima queda tendida sobre la calle. A pesar de la gravedad del hecho, el conductor se retiró del lugar tras asistir momentáneamente al herido, según consta en la denuncia.

El joven, que había perdido el conocimiento, fue llevado al Centro de Pronta Atención (UPA) de Los Hornos. Desde allí, los médicos recomendaron su derivación inmediata al Hospital San Martín, donde ingresó en estado de shock y permaneció bajo observación. Fuentes confirmaron que el conductor no exhibió documentación del seguro obligatorio y se marchó del hospital.

El damnificado está representado legalmente por el abogado Lucas Ferrari Goñi, quien junto a la letrada Micaela Parra asumió el patrocinio en las instancias penal y civil. Según detalló, el equipo legal evalúa impulsar acciones judiciales por las lesiones y por la conducta posterior del conductor. Ahora se incorporará al expediente la filmación que podría resultar clave para determinar responsabilidades.

 

