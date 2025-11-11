Podrán votar graduados de tecnicatura de Agrarias

En la facultad de Ciencias Agrarias los graduados de la Tecnicatura Universitaria en Agroecología podrán votar en la elección que comienza mañana tras conocerse una decisión de la Cámara Federal de La Plata, que hizo lugar a una medida cautelar.

Según se pudo saber, el fallo establece la confección de un anexo al padrón que incluya a los egresados de la Tecnicatura Universitaria en Agroecología, y dispone que su derecho al sufragio se ejerza en urna separada, hasta que se dicte una sentencia definitiva.

La medida judicial reconoce la plena condición de graduados universitarios de quienes cursaron esa carrera.

La medida judicial se produce luego de que los egresados denunciaran su exclusión del padrón electoral, decisión tomada por la Junta Electoral de la facultad y avalada por las autoridades, entre ellas el decano y el vicedecano —quien se presenta para suceder al actual decano—. Cabe indicar que ante esa decisión votó en contra el representante de la Lista 616 “Construcción Colectiva”.