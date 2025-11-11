Todo listo para el gran premio Dardo Rocha

Abren sobres para licitar el nuevo distribuidor de la Autopista en City Bell
A la agenda de actividades musicales y culturales se sumará este 19 de noviembre por el aniversario de la Ciudad el clásico gran Premio Dardo Rocha en el Hipódromo de la Plata, con una jornada de actividades gastronómicas y culturales, con entrada libre y gratuita.
A partir del mediodía se desarrollará una nueva edición de Handicap - Paseo de Morfi & Cultura Local, con una amplia oferta gastronómica y de bebidas con más de veinte puestos.
La oferta se complementará con música en vivo y distintas actividades culturales que acompañarán las carreras de la tarde.
Dentro del programa hípico, habrá más de $720 millones de pesos en premios. El Gran Premio Dardo Rocha, de categoría internacional, se correrá a las 19, con un premio de $150 millones para el primer puesto.
Como es tradición, previo a la carrera la banda del Servicio Penitenciario tocará el Himno Nacional Argentino cantado en vivo por el reconocido cantante platense Jorge Vázquez.
Además, completan la jornada, otras 16 carreras con pruebas como el Clásico Joaquín V. González con un primer premio de $50 millones y el Clásico Ciudad de La Plata con un premio de $40 millones.
Se impulsó un plan integral de puesta en valor del predio, que incluyó: nueva iluminación LED en pista, renovación integral de la tribuna popular, puesta en valor del ingreso por calle 116 y de las boleterías de la Tribuna Oficial, modernización del sistema informático, la renovación del servicio veterinario.
