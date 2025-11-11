Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este viernes se sortea el Celular 5G, el TV Led y un metegol entre los suscriptores de EL DIA

Deportes |2-0 AL VÉLEZ DEL MELLIZO EN EL BOSQUE

Gimnasia pasó del desahogo a la ilusión

Sin la presión de la lucha por no descender jugó su mejor partido del torneo. Derrotó al Fortín con goles de Marcelo Torres y Jeremías Merlo. El Lobo tiene chances de clasificar

Facundo Aché
fache@eldia.com

11 de Noviembre de 2025 | 03:11
Edición impresa

Por primera vez en el año, los hinchas mens sana se fueron felices del Bosque. Si la victoria de Atlético Tucumán sobre Godoy Cruz le había brindado el alivio de la salvación, el rendimiento en el triunfo sobre Vélez le dibujó una sonrisa en la cara a la gente tripera, cansada de pelear solamente por la permanencia.

No solo fue una buena actuación y una victoria justa, sino que además tuvo pasajes de muy buen juego -especialmente en el primer tiempo- y rendimientos individuales importantes que ayudaron a sumar estos tres puntos tan valiosos. Marcelo Torres, Enzo Martínez, Bautista Merlini, entre otros, tuvieron buenas actuaciones. Y Nicolás Barros Schelotto jugó su mejor partido desde el debut nada menos que ante los ojos de su padre, entrenador rival que “sufrió” la elegancia de su hijo en la mitad de la cancha del Lobo.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. Gimnasia pasó del desahogo a la ilusión

Sin el peso de la lucha por no descender, Gimnasia pudo mostrar en el inicio del partido una imagen similar a la exhibida en el Monumental en la victoria clave ante River. Con buena presión en la mitad del campo, el local recuperó unas cuantas pelotas pero los avances no prosperaron. En cambio, Maher Carrizo tuvo una clara pero agarró la pelota de abajo y el remate se fue desviado. Vélez encontró espacios y logró desordenar al Lobo en base a la movilidad de sus hombres de ataque.

El Tripero respondió con un buen centro de Silva que Torres remató de aire, en una buena llegada del equipo de Fernando Zaniratto. Enseguida, Gimnasia tuvo otra buena chance, con una pelota profunda que metió Bautista Merlini y Manuel Panaro no alcanzó a puntear. Respondió el Fortín con un disparo de Aliendro que rozó el travesaño.

LEA TAMBIÉN

Virtudes recuperadas en la tarde más linda del año

El Lobo logró que el partido se juegue a su ritmo, con mucha intensidad en la mitad de la cancha que le quitó manejo del balón a la visita. Luego de un par de tiros libres de Nicolás Barros Schelotto que no pasaron a mayores, Manuel Panaro tuvo el primero pero Marchiori le ahogó el grito de gol.

 

El Lobo encontró funcionamiento y mostró un mejor rendimiento que en el triunfo ante River

 

Gol que llegó en forma de golazo para el Lobo. Fue una buena acción colectiva que derivó en un centro de Pintado desde la derecha, por el sector opuesto bajó la pelota Piedrahíta y, como venía, Marcelo Torres sacó un disparo bárbaro que dejó sin chances a Tomás Marchiori para poner la historia 1 a 0.

LEA TAMBIÉN

“El objetivo de la permanencia ya quedó atrás”

Un buen centro de Nicolás Barros Schelotto le dio la chance del segundo a Renzo Giampaoli que anticipó muy bien de cabeza y obligó a una gran atajada de Marchiori. Gimnasia se hizo dueño del partido porque no solo minimizó la técnica de los jugadores visitantes sino que generó situaciones frente al arco rival.

Marcelo Torres, el gran hallazgo tripero del semestre, estuvo cerca del segundo. Corrió una pelota larga, movió con el cuerpo a Quirós, enganchó y Tomás Marchiori le ganó y se quedó con la pelota.

LEA TAMBIÉN

Nicolás Barros Schelotto tuvo su tarde soñada

En el inicio del complemento, otra vez Marcelo Torres inquietó a la defensa de Vélez. Ganador del duelo con Quirós, se le quedó atrás una pelota y no pudo rematar bien en otra ocasión. Sin embargo, se recuperó algo la visita, que con algo de fútbol pudo acercarse al área de Nelson Insfrán.

El Mono hizo fácil una pelota difícil al tapar un remate alto de Pizzini que el arquero pudo atenazar. El Fortín apretó a Gimnasia, hubo un cabezazo de Aliendro y entre Insfrán y el palo le dijeron no al empate de Vélez.

LEA TAMBIÉN

“Cuando vi que entró fue pura emoción”

Jeremías Merlo entró por Panaro y en la primera que tuvo inventó una jugada bárbara por derecha que nadie alcanzó a conectar al arco, pero que llevó zozobra al área visitante en plena búsqueda del empate.

Tanto fue Vélez que Gimnasia lo embocó de contra. Recuperó la pelota en la mitad de la cancha, condujo Piedrahíta que aguantó a pesar de la infracción, abrió a Jeremías Merlo y el pibe avanzó, gambeteó al arquero y definió sin problemas para poner el 2 a 0.

LEA TAMBIÉN

El Lobo se ilusiona con los playoff

Con el segundo tanto, el Lobo casi liquidó el partido. Incluso, podría haber llegado el tercero, porque Hurtado lo hizo con un gran cabezazo, pero en posición adelantada. Y en tiempo de descuento, un remate de Lucas Castro desde la puerta del área se desvió en Silvero y casi se mete de emboquillada, pero Marchiori alcanzó a desviar al córner. Y no hubo tiempo para más, solo para un pueblo que se fue feliz del Bosque.

LEA TAMBIÉN

VIDEO. Aprehendieron al hincha que le tiró un martillo al árbitro
Cortó la racha
Con la victoria de ayer sobre Vélez, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, Gimnasia logró quebrar una racha adversa de tres derrotas consecutivas, actuando en el Bosque. El LObo venía de perder con Talleres (1-2), Central (0-3) y Unión (1-3)

 

El informe de Facundo Aché desde el Bosque

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

La secuencia del gol de Jeremías Merlo

Camisetas de regalo para los Mellizos y Magallán
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Terror y gritos desesperados de una joven en La Plata: motochorros la tiraron al piso, le pegaron patadas y le apuntaron

Juanita reapareció luego de que explote el escándalo de los Tinelli

Macabro hallazgo en La Plata: encontraron muerto a un hombre en una casa

Atropelló a un motociclista y huyó a toda velocidad en la Av. 520 en La Plata: la víctima pelea por su vida

Tras 102 años, una librería tradicional platense le dice chau a diagonal 80

El paro docente de 72 horas: cuáles son los tres días en los que no habrá clases en la UNLP
+ Leidas

VIDEO. Gimnasia pasó del desahogo a la ilusión

Domínguez en jaque y con futuro incierto

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

Violento capítulo en la interna de Camioneros

¿Principio de revelación? Cómo Milei revirtió su suerte

VIDEO. Aprehendieron al hincha que le tiró un martillo al árbitro

Caja de Médicos: modificaron la fórmula para pagar las jubilaciones

Milei trató de “ladrón” a un exvice K de Economía
Últimas noticias de Deportes

Virtudes recuperadas en la tarde más linda del año

“El objetivo de la permanencia ya quedó atrás”

Nicolás Barros Schelotto tuvo su tarde soñada

“Cuando vi que entró fue pura emoción”
Política y Economía
Menos riesgo país: acciones en alza y dólar estable
Nación empezó en la búsqueda de consenso con gobernadores
Reunión clave por la deuda de Nación a CABA
Abren sobres para licitar el nuevo distribuidor de la Autopista en City Bell
Milei trató de “ladrón” a un exvice K de Economía
Policiales
Tolosa, otra vez bajo fuego: mataron a balazos a un joven de 22 años
Jury a Makintach: “Es mala persona y miente”
La Justicia investiga un impactante siniestro vial
Un motociclista perdió la vida tras ser embestido por un camión
Nuevos rastrillajes por la búsqueda de Loan
La Ciudad
Se disparó la salida de autos 0 KM pero los usados siguen estables
Jubilados hacen malabares para comprar los medicamentos
Comienza otro paro docente universitario de 3 días en el final del año
La Plata y La Feliz unidas por un desafío solidario
Todo listo para el gran premio Dardo Rocha
Espectáculos
“El sobreviviente”: el clásico de Arnold, remasterizado para tiempos de IA
Espejo invertido: de Italia a Argentina, con una obra argentina en idioma italiano
Tic Tac: Johnny Depp llegó al país y se prepara para su visita a La Plata
“Pimpollitos”: secretos, risas y una primavera rabiosa
“División Palermo” “se hace sola”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla