Política y Economía |Se presentaron 15 ofertas

Abren sobres para licitar el nuevo distribuidor de la Autopista en City Bell

Es el proyecto para construir un enlace directo con el Centenario, con una inversión de 20 millones de dólares

Abren sobres para licitar el nuevo distribuidor de la Autopista en City Bell

el acto se realizó en el salón dorado de la municipalidad/mlp

11 de Noviembre de 2025 | 01:24
Edición impresa

El proyecto para la construcción de un distribuidor que una el Camino Centenario y la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura de City Bell, dio otro paso ayer con la apertura de sobres para la licitación de la obra. Según se indicó, para la ejecución de los trabajos se presentaron 15 oferentes y se espera que su adjudicación se efectúe en unos 30 días.

La obra está contemplada en el plan 2024-2027 que Aubasa viene realizando con fondos propios, y favorecerá tanto la circulación vehicular como la actividad comercial, educativa y turística de la Región.

Se trata de 2,1 kilómetros de nuevo trazado con doble sentido de circulación, pasos sobre las vías del ferrocarril Roca y los arroyos Martín y Carnaval y la construcción de un terraplén, y, afirmaron, repLas principales tareas incluyen la finalización del puente existente sobre la autopista y la construcción del distribuidor inicial y dos viaductos, uno de 364 metros sobre las vías férreas y el Arroyo Carnaval y otro de 168 metros sobre el Arroyo Marín.

También la construcción de dos puentes —uno sobre la autopista de 65 metros y el otro sobre el arroyo Martín de 72 metros—, pavimento, iluminación, señalización, obras de arte menores, barandas de defensa y forestación, entre otras.resentará una inversión total de “20 millones de dólares”.

El procedimiento de apertura de sobres fue encabezado por el intendente, Julio Alak, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, y el titular de Aubasa, José Arteaga, en el Salón Dorado del Palacio Municipal.

Durante el acto, Alak remarcó que el nuevo distribuidor beneficiará “toda la zona de City Bell, Villa Elisa, Gonnet, Gorina, Hernández, Savoia”, y subrayó los aportes del gobierno provincial en materia de obra pública.

En tanto, Arteaga advirtió que el proyecto “viene a dar una reparación histórica en una deuda que la Provincia tenía con su ciudad capital en el trazado de la autopista”. Y agregó: “El sobre uno tiene que ver con todas las condiciones técnicas de las empresas que han querido participar, más de 26 empresas nacionales, provinciales, pymes, son las que se presentaron a licitar”.

Según indicaron, el proyecto, que beneficiará a más de 36 mil usuarios y generará alrededor de 100 puestos de trabajo directos e indirectos, permitirá una vinculación estratégica entre la autopista y el norte del partido, complementando y descongestionando el acceso por Villa Elisa.

La intervención también ayudará a descomprimir la calle 415 de Ensenada, reduciendo significativamente los tiempos de viaje y ofreciendo mayor seguridad vial, además de a impulsar el desarrollo económico, productivo y turístico de la Región.

El plazo de ejecución de los trabajos, una vez que se inicien, está estimado entre 18 y 20 meses. Y complementarán el programa de conectividad iniciado con la reciente inauguración del empalme de la Autopista con la avenida 520, que la conecta con el cordón frutihortícola.

 

