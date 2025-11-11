Tolosa, otra vez bajo fuego: mataron a balazos a un joven de 22 años

Lo que habría iniciado como una discusión sobre la intersección de 118 y 521, terminó en tragedia. En las últimas horas, más precisamente ayer de madrugada, un joven de 22 años fue asesinado a balazos en Tolosa, en un nuevo episodio de violencia que vuelve a estremecer a ese sector de nuestra ciudad. La víctima fue identificada como Hugo Agustín González, quien murió tras recibir al menos dos disparos y ser trasladado de urgencia al Hospital Gutiérrez, donde los médicos no pudieron salvarle la vida. El terrible hecho, caratulado como homicidio, es investigado por la UFI N°11 de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, con la intervención del Juzgado de Garantías N°5, encabezado por Marcela Garmendia.

De acuerdo a lo revelado por voceros a EL DIA, todo comenzó pasadas las 23.30 del domingo, cuando vecinos llamaron al 911 para alertar que un muchacho yacía herido en la calle. Un móvil policial intentó acercarse, pero debió retroceder ante la hostilidad del lugar: una multitud alterada arrojó objetos y botellas contra los efectivos, obligándolos a replegarse y pedir apoyo. Minutos después, el hospital informó el ingeso de un joven con heridas de bala y que había fallecido pese a los intentos de reanimación.

La víctima fue reconocida por su padre, quien se presentó ante la policía visiblemente conmocionado. El hombre señaló que su hijo había estado esa noche en la calle con amigos, y aportó el contacto de uno de ellos, un joven de 21 años, que fue quien reconstruyó ante las autoridades cómo se habrían dado los minutos previos al ataque.

Según su testimonio, que ya forma parte del expediente, vio a González en 118 y 521 conversando con un joven apodado “Mulla”. En ese momento, habrían aparecido tres motociclistas de gran porte. Al notar la presencia del grupo, “Mulla” corrió hacia su casa, mientras González permaneció en el lugar y discutió con uno de los recién llegados. En medio del cruce verbal, González le habría arrebatado una gorra con visera al motociclista, quien le advirtió: “No sabés con quién te metiste”, según el testimonio recogido por los investigadores.

El agresor se retiró, pero regresó minutos después. Llegó nuevamente en moto, esta vez armado, y efectuó al menos cuatro disparos, dos de los cuales impactaron de lleno en González. El joven cayó al suelo mientras los atacantes escapaban a toda velocidad. Un vecino lo subió a su auto particular y lo trasladó al hospital, aunque ya era tarde: los balazos habían sido letales.

Horas más tarde, efectivos de la Policía Científica trabajaron en la escena del crimen y secuestraron cuatro vainas servidas calibre 9 milímetros, además de relevar la zona en busca de cámaras de seguridad.

El barrio permaneció conmocionado durante toda la madrugada, entre rumores, llantos y patrulleros que iban y venían en busca de testigos. Algunos vecinos admitieron haber escuchado las detonaciones, pero pocos se animaron a hablar. En paralelo, los investigadores intentan confirmar la identidad del presunto atacante y si el apodo mencionado por el testigo corresponde a un delincuente conocido en el área de “La Favela”, un sector señalado por su alta conflictividad.

El asesinato de González se suma a una larga lista de hechos violentos registrados en los últimos meses en La Plata y sus alrededores. Con este caso, ya son 18 los homicidios ocurridos en la Región en lo que va de 2025, varios de ellos en contextos de disputas barriales o ajustes personales.

En Tolosa, la preocupación de los vecinos crece día a día. Las noches, dicen, se volvieron territorio de motos, gritos y disparos. “Acá cada tanto pasa algo, y siempre termina mal”, resumió un hombre que vive a pocas cuadras del lugar. La investigación sigue su curso, mientras familiares y allegados del joven asesinado exigen justicia. Cabe marcar que al cierre de esta edición, aún no se había detenciones.