Domínguez en jaque y con futuro incierto

La derrota de Estudiantes el domingo por la noche en Victoria ante Tigre, no fue una caída más, sino que fue un golpe de Nocaut para lo que se le viene al equipo el próximo año a nivel internacional. Además, aumentó la incertidumbre con relación a la continuidad del entrenador para 2026, ya que se fue muy molesto del Estadio José Dellagiovanna, y sin dar declaraciones a la prensa.

A esta altura del partido, el panorama no es favorable para el Pincha, ya que a través de la tabla anual perdió la oportunidad de ingresar a la zona de Copa Sudamericana, mientras que en la Zona A no tiene asegurada su clasificación a los playoff del Clausura. Todo dependerá de lo que suceda en la última fecha, cuando reciba en UNO a Argentinos Juniors. Si bien depende de si mismo para jugar los octavos de final, buscará evitar que los fantasmas del pasado, como le sucedió en el Apertura ante el mismo rival, le hagan pasar una mala tarde.

Ahora, uno de los temas en agenda es qué sucederá con Eduardo Domínguez para la temporada del próximo año. Por el momento, las partes terminarán de debatirlo una vez que culmine la participación del equipo en el campeonato. En este sentido, desde el Club sostienen que no se apresurarán con la determinación, a pesar de las dos derrotas consecutivas y la momentánea participación internacional. La idea es que si se da una posible salida, sea consensuada.

Al respecto, en City Bell se viven horas de turbulencia, inseguridad e inquietud, ya que es uno de los momentos más críticos en la era Domínguez, quien todavía sigue recibiendo el apoyo de Marcos Angeleri, director deportivo de la Institución. Justamente, como informó este medio, el dirigente y DT mantuvieron una conversación luego del partido en Victoria, y minutos antes de que el técnico levante la conferencia de prensa -primera vez que lo hace desde su llegada al elenco estudiantil-. Posteriormente se retiró por una de las puertas laterales del Estadio, y al ser interceptados por periodistas que le consultaron porque no declaró antes los medios, no emitió sonido.

Esta situación deja en claro una vez más, el desgaste de un vínculo, el cual le ha sido cuesta arriba resolver al entrenador, ya que no encuentra las respuestas para revertir el delicado presente que atraviesa Estudiantes.

Por su parte, el plantel volverá a reencontrase esta tarde, luego de la noche negra del domingo, donde los protagonistas deberán buscar soluciones rápidas.

Lo cierto, es que de momento no hay indicios de una reunión dentro de las próximas horas. Ya que como se mencionó, luego de la participación en el Clausura, las partes se sentarán a negociar para llegar a un acuerdo.

Pese a esto, el foco está puesto en el partido ante el Bichito colorado de La Paternal, donde marcará un antes y un después en la continuidad de varios integrantes del equipo de cara a la próxima temporada. Mientras tanto, la incertidumbre y el silencio reina en el Country Club de City Bell.