Espectáculos |MAÑANA ESTARÁ EN LA CIUDAD

Tic Tac: Johnny Depp llegó al país y se prepara para su visita a La Plata

Tic Tac: Johnny Depp llegó al país y se prepara para su visita a La Plata

Con un look muy a su estilo, Johnny llegó ayer al país / Web

11 de Noviembre de 2025 | 04:08
Edición impresa

El reconocido actor estadounidense Johnny Depp aterrizó ayer en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y su llegada no pasó inadvertida: un grupo de fanáticos lo esperaba desde temprano con pancartas, cámaras y regalos, mientras un fuerte operativo de seguridad se desplegaba para garantizar su salida sin contratiempos.

Fiel a su estilo, el protagonista de “Piratas del Caribe” apareció con un sombrero, pañuelo al cuello y anteojos de sol, además de llevar una guitarra en un estuche de cuero rojo colgada al hombro.

El vehículo, según trascendió, fue adquirido especialmente para la ocasión por su amigo Jorge “Corcho” Rodríguez, quien además lo recibirá en Buenos Aires junto a su esposa, la conductora Vero Lozano, que hoy a las 14.30 lo entrevistará de manera exclusiva para Telefé en su programa “Cortá por Lozano”.

Depp llegó al país para encabezar la promoción de su nuevo proyecto como director, “Modigliani, tres días en Montparnasse”, filme que marca su regreso detrás de cámara tras casi treinta años. La avant premiere será esta noche en Cinemark de Palermo, con la presencia del actor, parte del elenco y varias figuras del ambiente artístico. La película se estrenará en todos los cines argentinos el jueves.

ENTREVISTA Y MASTERCLASS EN LA PLATA

La visita de Johnny Depp a La Plata será mañana, donde será recibido por el intendente Julio Alak, quien lo declarará visitante ilustre y le entregará la Llave de la Ciudad. Además, se anunció una recorrida por el Pasaje Dardo Rocha, recientemente puesto en valor. Desde allí, el intérprete saludará a sus fans desde el balcón.

Luego participará de una masterclass abierta al público en el Coliseo Podestá, junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, en la que hablarán sobre cine, actuación y dirección, acompañados por material audiovisual exclusivo. La Municipalidad habilitó un cupo limitado de entradas para la comunidad que, en minutos, fue agotado: los interesados debieron completar un formulario web y esperar la confirmación vía email.

La jornada culminará con la pre-avant-premiere especial de “Modigliani”, la película que Depp dirige y que narra tres días en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en el París de 1916, con un elenco integrado por Riccardo Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno McParland y Luisa Ranieri.

